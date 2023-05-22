Лагерь можно выбрать по активностям или интересам ребенка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летние каникулы не за горами. Три месяца дети будут отдыхать и набираться сил. Но не все родители могут взять отпуск этим летом. На помощь им придут детские городские лагери в Екатеринбурге в 2023 году. К концу мая места в городские лагери при школах полностью разобраны, но они есть у коммерческих фирм. «КП» расскажет, какой городской лагерь выбрать для ребенка в Екатеринбурге летом 2023 года.

Детские городские лагери в Екатеринбурге в 2023 году: программы, цены, адреса

Летний спортивный лагерь Drive Kids

Сеть фитнес-клубов Drive каждый год запускает летний детский лагерь на своих площадках во всех районах Екатеринбурга. За лето дети могут побывать на трех сменах.

5-23 июня – «Зообум, или Братья наши меньшие»

3-21 июля – «Отдел драйвовых приключений»

31 июля-18 августа – «Профессии: от повара до блогера»

Принимаются дети от 7 до 13 лет. лагерь работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Стоит путевка 21 000 рублей за смену, для постоянных посетителей возможны скидки.

В программу включены спортивные тренировки, мастер-классы, походы, уличные мероприятия, посещение бассейна, экскурсии и трехразовое питание.

Выездной английский лагерь «SUPER CAMP 2023»

Лагерь проходит на загородной базе отдыха «Огонь Resort» (озеро Балтым, поселок Санаторный, ул. Набережная, 2д). Место известно своим чистым и благоустроенным пляжем, на который съезжаются жители всей Свердловской области.

Лагерь предлагает пять тематических смен:

4-11 июня – спортивная смена «Faster! Higher! Stronger!»

11-18 июня – смена про путешествия «Travel Blogging Camp»

18 -25 июня – творческая смена «Art Camp»

25 июня-2 июля – смена театра и кино «Cinema and Theatre Camp»

2-9 июля – технологическая смена «IT & Technology Camp»

Лагерь организован для детей от 7 до 12 лет. Стоит путевка 33500 рублей за смену. В стоимость входят проживание в двухместных номерах с удобствами в номере, 5-разовое питание, трансфер до и от места расположения кэмпа, занятия по программе, в том числе английский каждый день, тематические экскурсии/мастер-классы, пенная вечеринка, ночевка в палатке, медицинская страховка и фирменная кепка.

Летний технический лагерь от детского технопарка «Кванториум»

Лагерь представляют Дворец молодежи и детский технопарк «Кванториум» в «Ельцин центре» (ул. Бориса Ельцина, д. 3). Школьники могут посетить восемь тематических смен в формате мини-курсов:

13–17 июня и 19–23 июня – «Cosmo Rocket»

13–17 июня, 26–30 июня и 10–14 июля – «Bluetooth-ночник»

13–17 июня, 26–30 июня и 10–14 июля – «Неон Арт»

13–17 июня, 19–23 июня, 26–30 июня и 3–7 июля – «Игровые механики»

19-23 июня – «IT-английский: computer»

3-7 июля и 10-14 июля – «Векторная графика»

10-14 июля – «Я и мой влог»

10-14 июля – «3D-моделирование робота»

Одна смена стоит 10 тысяч рублей. Занятия будут интересны для школьников от 11 до 13 лет, в зависимости от программы. В стоимость входят занятия, командная работа над проектом, обеды, выезды на лазертаги, квесты и другие развлекательные мероприятия.

Английский лагерь волшебства «Тайная комната» для поклонников Вселенной Гарри Поттера

Путевку можно купить в Екатеринбурге, Свердловской области и даже на Черном море. В Екатеринбурге «Тайную комнату» нашли в четырех филиалах учебного центра «100 процентов». В Свердловской области лагерь разместился на базе отдыха «Светлая» в 40 километрах от Екатеринбурга.

Лагерь подходит для детей от 6 до 13 лет, которые любят и ценят мир Гарри Поттера:

5-16 июня - Гриффиндор/Слизерин

19 июня-30 июня - Грифиндор/Когтевран

03 июля-14 июля - Слизерин/Пуффендуй

17 июля-28 июля - Гриффиндор/Слизерин

31 июля-11 августа - Гриффиндор/Когтевран

14 августа-25 августа - Слизерин/Пуффендуй

Смены стоят от 16 до 18 тысяч рублей. В стоимость включены занятия английским языком, тренинги, экскурсии, развлечения, питание.

Областной лагерь включает в себя одну смену:

08 июля-20 июля - Гриффиндор/Слизерин и Когтевран/Пуффендуй

Смена стоит 33200 рублей. В стоимость включены занятия английским языком, тренинги, экскурсии, развлечения, питание.

Танцевальный лагерь «2DANCE KIDS»

Этот лагерь подойдет даже дошколятам, в него берут детей от 5 до 14 лет. Ребята будут изучать шаффл, сальсу, Сontemporary и DanceMix.

Занятия будут проходит в шесть смен:

5-16 июня

19-30 июня

3-14 июля

17-28 июля

31 июля – 11 августа

14-25 августа

Лагерь работает с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов.

Летний лагерь от образовательного центра Yes

12 тематических смен предлагает сеть образовательных центров «Yes». Найти филиал центра можно в любом районе города. Интересно, что выбрать можно несколько смен и в результате стоимость будет отличаться.

Смены формируются из 12 тематических историй:

5-9 июня – «Про закулисье блога»

12-16 июня – «Про успех»

19-23 июня – «Про игры»

26-30 июня – «Про супергероев»

3-7 июля – «Про культурную Азию»

10-14 июля – «Про экологию»

17-21 июля – «Детективная»

24-28 июля – «Про космос»

31 июля – 4 августа – «Про профессии будущего»

7-11 августа – «Про город Е»

14-18 августа – «Образовательная вселенная»

21-25 августа – «Вспомнить все»

Стоимость отличается от количества смен: 1-2 смены – 10500, 3-4 недели – 10300 рублей, от 5 недель – 9990 рублей + 1 неделя бесплатно, разовое посещение – 3000 рублей.