В Екатеринбурге задержали пиромана, спалившего больше 40 автомобилей

Неравнодушный екатеринбуржец сфотографировал поджигателя и отправил информацию полицейским Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге утром 18 мая во дворе дома на Восточной, 68, сгорели два автомобиля Volkswagen - Touareg и Passat. Очевидец видел, как машины поджег проходящий мимо мужчина. Неравнодушный екатеринбуржец сфотографировал его, когда тот уже сбежал от объятых пламенем иномарок и встал на остановке, как ни в чем не бывало. Фото очевидец отправил сотрудникам полиции.

- В это время экипаж полка ДПС Госавтоинспекции по Екатеринбургу в составе старшего лейтенанта полиции Альфреда Абдиева и лейтенанта полиции Ярослава Яковенцева находился на маршруте патрулирования. Полицейские незамедлительно выехали на место происшествия для установления обстоятельств инцидента, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

Фото: скриншот с видео

Мужчину обнаружили совсем рядом с местом преступления - на перекрестке улиц Малышева и Восточной. Его задержали и доставили в отделение. Уже там выяснилось, что задержанный 36-летний житель села Патруши в 2017 году был осужден за 41 эпизод поджогов автомобилей на территории Екатеринбурга и Арамиля.

- Последние эпизоды своей преступной деятельности подозреваемый совершил на территории микрорайона Химмаш ночью 15 октября 2016 года. С разницей около получаса вспыхнули автомобили на соседних улицах, - напомнили в УМВД по Екатеринбургу. - Во время осмотра места происшествия на улице Грибоедова поступил сигнал об очередном возгорании на улице Краснопрудной.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Тогда мужчину задержали ближе к утру. Он был пьян. Увидев, патрульную машину, он попытался сбежать, но его поймали. Затем в отделении мужчина во всем признался, но объяснить свои действия не смог. На свободу пироман вышел в октябре 2022 года.

Сейчас на мужчину вновь завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества». Мужчина заключен под стражу. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.