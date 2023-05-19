Кинотеатры под открытым небом бесплатны и привлекают множество горожан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Екатеринбурге работало несколько уличных кинотеатров под открытым небом. В 2023 году первый из них откроет сезон уже 26 мая. «Комсомолка» расскажет екатеринбуржцам, когда начнут работать летние кинотеатры в Екатеринбурге в 2023 году.

Летние кинотеатры в Екатеринбурге - 2023: цены, расписание

Кино от «Высотных прогулок»

Организаторы «Высотных прогулок» анонсировали в официальной группе проекта в соцсетях первый кинопоказ в 2023 году. Новый сезон откроют фильмом «Невыносимая тяжесть огромного таланта» от 2022 года.

Сеанс проведут в саду Нурова (ул. Чапаева, д. 1), начало в 21:50. Это примерное время наступления ночной темноты, но, возможно, придется подождать. Делается это для того, чтобы зрителям было комфортно смотреть фильм на экране.

Вход для всех бесплатен, но количество сидячих мест ограничено. При этом разрешается взять с собой раскладную мебель, чтобы гостям «Высотных прогулок» было максимально комфортно.

Кино на сцене МЕГА парка

В 2022 году в амфитеатре торгово-развлекательного центра «МЕГА» (ул. Металлургов, д. 87) шли показы кинолент для всей семьи. В 2023 году команда центра еще не анонсировала начало киносезона. Но известно, что 27 мая 2023 года на сцене МЕГА парка пройдут выступления хип-хоп-исполнителей на фестивале «МЕГА Urban Fest».

Каждый сезон в летнем кинотеатре проходят фестиваль уличного кино и акция «Ночь кино», на которой показывают самые успешные кинопремьеры последних лет. Вход бесплатный.

Кино в прке Маяковского

Ранее кинопоказы под открытым небом проходили на площадке SoundPark, в 2022 году здесь реализовали проект «Кинолето УБРиР». В 16:00 начинались мультфильмы, в 18:30 и в 20:30 шли показы художественных фильмов.

Ленты показывают бесплатно, зрители приносят с собой пледы, раскладную мебель - стулья или кресла, а также одеяла. Еду можно принести из дома или купить в торговых точках на территории парка Маяковского (ул. Мичурина, 230).

В 2023 году команда парка Маяковского еще не анонсировала старт уличных кинопоказов.

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