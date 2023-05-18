Школьники встречаются классами на Плотинке и в парках Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стали известны даты, когда запланирован «Последний звонок» для школьников в Екатеринбурге в 2023 году. Городские власти объявили, когда отметят «Последний звонок» все ученики города, девятиклассники и одиннадцатиклассники Екатеринбурга.

Последний звонок - 2023 и Выпускной-2023 в Екатеринбурге: дата

Каждый год Департамент образования мэрии Екатеринбурга называет для школ рекомендуемые даты проведения «Последнего звонка». В 2023 году представители департамента назвали три даты, которые руководители учебных заведений должны знать.

22 мая – «Последний звонок» для всех школьников Екатеринбурга в 2023 году

5 июля – Выпускной для учеников 9 классов школ Екатеринбурга в 2023 году

11 июля – Выпускной для учеников 11 классов Екатеринбурга в 2023 году

В департаменте подчеркивают, что директора школ по своему усмотрению могут назначить даты для проведения перечисленных праздников.

Последний звонок - 2023 в Екатеринбурге: как отметят

В Екатеринбурге много лет существует традиция прогулки выпускников по Историческому скверу в день «Последнего звонка». На Плотинку съезжаются школьники со всех районов города, а также из ближайших городов Свердловской области.

Как правило, девушки надевают школьную форму по типу советской – белые кружевные передники, юбки, блузки, прически украшают бантами. Молодые люди выбирают белоснежные рубашки и классические брюки.

Утро в день «Последнего звонка» начинается с праздничных линеек и концертов в стенах родной школы. Ученики 9 или 11 классов показывают концертные номера для школы, учителей и родителей. Для самих учеников номер на праздник готовят педагоги школы, родители выпускников, младшие школьники.

После этого школьники классами решают, как будут проводить праздник. Самая большая тусовка собирается на Плотинке в Историческом сквере. Школьники общаются, прогуливаются и развлекаются в этом месте весь день.

Также часто классы выбираются в городские парки, чтобы пообщаться и вспомнить школьные годы. Среди самых популярных – парк Маяковского, где есть и скамейки, и кафе, и аттракционы.

Куда серьезнее организация праздника во время выпускных. Ей занимаются родители школьников. В эти дни выпускники получают аттестаты на торжественном концерте в школе, а после отправляются на базы отдыха, в рестораны или кафе.