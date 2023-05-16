Велосипед - один из самых популярных транспортов для передвижения в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городских справочниках и на просторах интернета есть много организаций, где арендовать велосипед в Екатеринбурге в 2023 году. Прокат велосипедов – отличная идея для проведения досуга летом в Екатеринбурге, когда на улице тепло и солнечно.

Прокат велосипедов в Екатеринбурге 2023: адреса, цены, телефоны

Прокатут

Велопрокат работает в Академическом районе. Он работает с 12:00 до 22:00 в будни, а в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 22:00.

У фирмы есть несколько пунктов проката. Найти «Прокатут» можно по адресам ул. Вильгельма де Генина, д. 19, ул. Краснолесья, д. 76А, ул. Сахарова, д. 57А. Время работы в дождливые дни нужно уточнять по телефону 89222076573

Взрослый велосипед: первый час 200 рублей, следующие часы – 100 рублей, ночь (с 21:00 до 12:00) 400 рублей, сутки – 600 рублей

Детский велосипед без скоростей: первый час 100 рублей, следующие часы – 100 рублей, ночь (с 21:00 до 12:00) 200 рублей, сутки – 400 рублей

Самокат: первый час 100 рублей, следующие часы – 100 рублей, ночь (с 21:00 до 12:00) 200 рублей, сутки – 400 рублей

Ролики: первый час 100 рублей, следующие часы – 100 рублей, ночь (с 21:00 до 12:00) 200 рублей, сутки – 400 рублей

Clevers Club

Аренду велосипеда в Екатеринбурге можно найти у Парка Маяковского по адресу ул. Мичурина, д. 235. Позвонить в прокат можно по телефону 89221611282.

Здесь можно взять горные велосипеды Stels, Sense, Merida, GT, детские велосипеды и двухместный велосипед-тандем для совместного катания.

Велосипед горный: первый час – 200 рублей, три часа – 500 рублей, тариф «День» (9:00-19:00) – 600 рублей, тариф «Вечер» (19:00-11:00) – 400 рублей, сутки – 800 рублей, неделя – 2500 рублей.

Велосипед детский без скоростей: первый час – 150 рублей, три часа – 350 рублей, тариф «День» (9:00-19:00) – 400 рублей, тариф «Вечер» (19:00-11:00) – 250 рублей, сутки – 500 рублей, неделя – 1600 рублей.

Велосипед-тандем: первый час – 300 рублей, три часа – 700 рублей, тариф «День» (9:00-19:00) – 800 рублей, тариф «Вечер» (19:00-11:00) – 600 рублей, сутки – 1100 рублей.

Renta-drive

Велосипед в Екатеринбурге можно арендовать прямо на набережной возле киноконцертного театра «Космос» (ул. Дзержинского, д. 2), связаться с сотрудниками сервиса можно по телефону 8 (343) 268-77-22.

Велосипед: первый час – 150 рублей, два часа – 250 рублей, три часа – 350 рублей, до суток – 500 рублей в будни и 600 рублей в выходные.

Велобери

Взять в прокат велосипед на Уралмаше в Екатеринбурге можно у «Велобери» (пр. Орджоникидзе, д. 4Г). Аренда работает с 10:00 до 20:00 в будни, с 9:00 до 18:00 в выходные. Узнать о моделях можно по телефону 89221363602.

Горный велосипед: час – 200 рублей, сутки – 600 рублей

Дорожный велосипед: час – 100 рублей, сутки – 400 рублей

Самокат: час – 20 рублей, сутки – 80 рублей

Probike

Фирма предлагает спортивный инвентарь и велосипеды в аренду. Офис находится по адресу ул. Малышева, д. 35, позвонить можно по телефону 89536031599.

Велосипед горный или городской: 1 час – 150 рублей, 2 часа – 300 рублей, 3 часа – 360 рублей, 4 часа – 420 рублей, 5 часов – 480 рублей, ночь (19:00-12:00) – 480 рублей, до 21:00 – 600 рублей, сутки – 700 рублей, неделя – 2000 рублей, месяц – 5000 рублей

Самокат детский: 1 час – 100 рублей, 2 часа – 200 рублей, 3 часа – 270 рублей, 4 часа – 320 рублей, 5 часов – 370 рублей, ночь (19:00-12:00) – 370 рублей, до 21:00 – 470 рублей, сутки – 500 рублей, неделя – 1500 рублей, месяц – 2500 рублей

Тандем: 1 час – 200 рублей, 2 часа – 400 рублей, 3 часа – 480 рублей, 4 часа – 560 рублей, 5 часов – 640 рублей, ночь (19:00-12:00) – 640 рублей, до 21:00 – 800 рублей, сутки – 1000 рублей, неделя – 2500 рублей, месяц – 7000 рублей

Gravity shop

Взять в аренду можно велосипед по улице Белинского, д. 71, 8 (343) 346-98-06.

Велосипед: первый час – 150 рублей, со 2 часа – 100 рублей, вечер (19:00-11:00) – 300 рублей, день (11:00-19:00), сутки – 700 рублей, три дня – 150 рублей, неделя – 2000 рублей.

При аренде велосипеда с велокреслом дополнительно оплачивается 150 рублей.

Мой велик

Арендовать велосипед в Екатеринбурге можно в федеральной сети по подписке на месяц или несколько месяцев. Доставку осуществляет фирма по предварительной заявке.

Доставка стоит 490 рублей. Если в дальнейшем велосипед сломается или надоест, команда проекта его заберет.

В предварительной заявке нужно выбрать конкретную модель велосипеда. Самые дешевые модели стоят 3900 рублей в месяц, 3600 рублей – за три месяца. Самые дорогие – 10990 рублей за месяц, 10490 рублей – за три месяца.

Можно взять в аренду самокат. Он стоит 3600 рублей в месяц.

Тест-драйв можно провести в офисе компании по адресу пр. Ленина, 69к7.