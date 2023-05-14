Эвакуировано 32 человека, владелец в больнице: в Екатеринбурге загорелась квартира в многоэтажке

Пожар произошел на четвертом этаже девятиэтажки Фото: Анастасия ЛОБАНОВА

В Екатеринбурге загорелась квартира на Тверитина, 17. По словам жильцов, которые стоят на улице, пожар произошел на 4 этаже девятиэтажного дома.

- Сейчас людей выводят из здания, - рассказали «КП-Екатеринбург» очевидцы.

В пресс-службе МЧС по Свердловской области сообщили, что в квартире сгорели домашние вещи.

Хозяина квартиры госпитализировали Фото: Анастасия ЛОБАНОВА

- Площадь пожара составила два квадратных метра. Из дома пожарными спасены 32 человека, в том числе двое детей. Хозяин квартиры госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в ведомстве.

По данным МЧС, в 09:11 пожар был ликвидирован. На месте работают восемнадцать человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

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