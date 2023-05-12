В Нижнем Тагиле мальчик украл газировку и попал под машину, убегая от продавца

Мальчика после ДТП отравили в больницу Екатеринбурга Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик украл газировку и попал под машину, убегая от продавца. Все произошло вечером, 11 мая на улице Бобкова. Ребенок доставлен в детскую больницу Екатеринбурга с открытым переломом левой голени со смещением.

- Установлено, что ребенок в вечернее время пошел с друзьями в магазин, где мальчики взяли газированный напиток, не оплатив товар на кассе. ДТП произошло в тот момент, когда дети убегали от сотрудника магазина, который их увидел в камеры видеонаблюдения, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

За рулем Lada Kalina, сбившей мальчика, находилась 40-летняя женщина. По данным ГИБДД, она имеет стаж вождения автомобилем 2,5 года. К административной ответственности за нарушение ПДД ранее она не привлекалась. Медосвидетельствование показало, что она была трезва.

- Водитель автомобиля пояснила, что почувствовала удар по кузову автомобиля и увидела ребенка, который сразу упал. С ее слов, мальчик словно «налетел» на автомобиль, поэтом она не могла избежать ДТП, - рассказали в ГИБДД.

В ближайшие дни школу, где учится пострадавший мальчик, посетят сотрудники Госавтоинспекции. Они проверят, как там преподаются правила дорожного движения и какие мероприятия уже были проведены в этом учебном году. Также информацию о ДТП направят и в подразделение по делам несовершеннолетних, которые организуют с семей работу профилактического характера.

По факту кражи сотрудники отдела полиции №17 МУ МВД России «Нижнетагильское» проведут проверку.