«Из уха бежала кровь»: в Североуральске подростки жестоко избили 15-летнего школьника ради видеоролика

Подросток нанес школьнику три удара: в висок, ухо и челюсть. Фото: предоставлено героиней публикации

В Североуральске 9 мая компания подростков напала на 15-летнего школьника. Пострадавший парень возвращался около 19:00 часов вечера домой вместе со своей одноклассницей. В это время к нему подошли подростки 14-15 лет.

- Сын шел рядом с бассейном «Нептун», - рассказывает «КП-Екатеринбург» мама пострадавшего мальчика Маргарита Н. – Он и его одноклассница проходили мимо группы подростков: трех парней и девушки. Один из них окликнул моего сына. Миша (имя изменено - Прим. Ред.) ответил: «Я тороплюсь». После этого, один из подростков включил камеру, а второй подскочил и резко ударил моего ребенка в висок, оглушил его. А затем, бил в ухо и челюсть. После этого банда просто разбежалась.

В настоящее время у мальчика проблемы со слухом. Фото: предоставлено героиней публикации

Женщина нашла очевидцев драки, а также запросила записи с камер видеонаблюдения. Она намерена наказать хулиганов, которые причинили травму ее сыну.

- Сын пришел домой, а у него из уха бежала кровь. Он был в шоке и не мог говорить даже. Мы сразу поехали в приемный покой. Мише поставили диагнозы: разрыв барабанной перепонки слева, перелом ушного хряща, а также сотрясение. Затем сразу же приехал участковый полицейский, составил протокол. Сейчас у моего ребенка отсутствует слух, а ухо сильно опухло и ребенок теперь на больничном, - продолжает Маргарита. - Мой ребенок не шастает, где попало. Он учится прилично, посещает цирковую студию и имеет спортивную подготовку. Но к налету этих зверенышей он точно был не готов. Мы обратимся в суд, чтобы получить компенсацию.

В свободное время мальчик посещает цирковую студию. Фото: предоставлено героиней публикации

Обидчики, по словам женщины, пытались замять конфликт через соцсети.

- Мне и моей дочке в соцсетях начали писать нападавшие дети. Их опознали местные жители. Эту группировку называют «вокзальские». На их счету много случаев, когда они устраивали драку с подростками, как мальчишками, так и девчонками, - продолжает женщина. - Один из них – ученик кадетского корпуса в Серове. А другой подросток из компании – отбывал наказание за то, что украл железо. Они стали нам писать, чтобы я не «портила им жизнь». Затем, говорили, что они его перепутали с другим подростком и не хотели избивать вообще. Уверяли, что видео нападения они удалили. Еще одна девушка начала мне писать, что ее заставили извиняться за это. Она писала: «Получилась не очень приятная ситуация. Мы все это понимаем».

На ушной раковине до сих пор видна гематома. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам женщины, в деле сейчас разбираются полицейские. «КП-Екатеринбург» обратились в пресс-группу полиции Североуральска. В ведомстве пообещали предоставить комментарий позднее.

Школьнику нужно дальнейшее наблюдение врача. Фото: предоставлено героиней публикации

По словам матери, пострадавший подросток не может обойтись без препаратов. Ему предстоит пройти лечение у отоларингологов. Отец ребенка сейчас находится на спецоперации, поэтому Маргарита взяла на себя все обязанности по уходу за сыном.

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