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Звезды5 мая 2023 9:32

В Екатеринбурге продают посадочный билет Юры Шатунова за 90 тысяч рублей

Стоимость аналогичных билетов по этому направлению составляет около 5,5 тысяч рублей
Татьяна АУСТ
На торг продавец оказался несогласен. 90 тысяч рублей пока является окончательной ценой раритета

На торг продавец оказался несогласен. 90 тысяч рублей пока является окончательной ценой раритета

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на одном из сервисов онлайн-объявлений продают посадочный талон, выписанный на имя бывшего солиста группы «Ласковый май». Как утверждает продавец, назвавшийся Евгением, посадочный талон подлинный – несмотря на то, что у него сохранена отрывная часть.

Улететь Юра Шатунов по этому посадочному талону действительно мог – он выписан на рейс Москва-Казань на 16 января, а 17 января 2022 года в Казани состоялся концерт, который из-за пандемии COVID-19 переносили несколько раз с осени 2021 года.

Несколько смущает то, что Шатунов летел, скорее всего, эконом-классом – ему досталось место 10 F. Это место в десятом рядом с иллюминатором, но всё-таки это эконом класс, о чём говорит и указанный на посадочном класс обслуживания N. К слову, сейчас стоимость аналогичных билетов по этому направлению составляет около 5,5 тысяч рублей.

На наш вопрос о подлинности посадочного талона продавец с одного из сервисов онлайн-объявлений ответил: «Конечно, настоящий». А относительно присутствия отрывной части заметил, что по его опыту в аэропортах при выходе пассажиров на посадку «кто-то отрывает, кто-то так отдаёт».

На торг продавец оказался не согласен. 90 тысяч рублей пока является окончательной ценой раритета.

– Не хотел его вообще продавать, если бы не жизненные обстоятельства. Это как инвестиции, с каждым годом всё дороже, - сказал нам Евгений.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в ночь на 23 июня прошлого года.

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