В Екатеринбурге продают посадочный билет Юры Шатунова за 90 тысяч рублей

На торг продавец оказался несогласен. 90 тысяч рублей пока является окончательной ценой раритета Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на одном из сервисов онлайн-объявлений продают посадочный талон, выписанный на имя бывшего солиста группы «Ласковый май». Как утверждает продавец, назвавшийся Евгением, посадочный талон подлинный – несмотря на то, что у него сохранена отрывная часть.

Улететь Юра Шатунов по этому посадочному талону действительно мог – он выписан на рейс Москва-Казань на 16 января, а 17 января 2022 года в Казани состоялся концерт, который из-за пандемии COVID-19 переносили несколько раз с осени 2021 года.

Несколько смущает то, что Шатунов летел, скорее всего, эконом-классом – ему досталось место 10 F. Это место в десятом рядом с иллюминатором, но всё-таки это эконом класс, о чём говорит и указанный на посадочном класс обслуживания N. К слову, сейчас стоимость аналогичных билетов по этому направлению составляет около 5,5 тысяч рублей.

На наш вопрос о подлинности посадочного талона продавец с одного из сервисов онлайн-объявлений ответил: «Конечно, настоящий». А относительно присутствия отрывной части заметил, что по его опыту в аэропортах при выходе пассажиров на посадку «кто-то отрывает, кто-то так отдаёт».

На торг продавец оказался не согласен. 90 тысяч рублей пока является окончательной ценой раритета.

– Не хотел его вообще продавать, если бы не жизненные обстоятельства. Это как инвестиции, с каждым годом всё дороже, - сказал нам Евгений.

Бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов скончался от обширного инфаркта в ночь на 23 июня прошлого года.

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