В Екатеринбурге в детском саду провели свой «Бессмертный полк»

Более сотни воспитанников приняли участие в шествии. Фото: социальная сеть «ВКонтакте» группа детского сада №423

В Екатеринбурге воспитанники детского сада №423 стали участниками акции «Бессмертный полк». Мальчишки и девчонки в возрасте от трех до семи лет прошли вокруг садика с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Мероприятия накануне Дня Победы проходят совместно с родителями воспитанников. Акцию «Бессмертный полк» с кадетами устроили накануне, 4 мая.

- «Бессмертный полк» инициировали родители совместно с учащимися кадетами Екатеринбургского суворовского училища. Это ежегодная акция. В мероприятии поучаствовало 114 воспитанников, а также их родители и педагоги. Дети шли под барабанную дробь со штендерами, на которых были портреты их родных. Кто-то из ребят по желанию полностью надевал форму, а кто-то частично носил атрибутику. Малыши участвуют в акции осознанно, они рассказывают воспитателям об их прадедах, участниках Великой Отечественной войны. После «Бессмертного полка» кадеты разрешили немного поиграть на барабанах нашим ребятам, - рассказала «КП-Екатеринбург» заместитель заведующего детским садом № 423 Анна Минаева.

Также, по словам заведующей, воспитанники разучивают стихи и готовят выступления к 9 Мая.

- Говорить о патриотизме с детьми приемлемо и важно. Малыми шагами с детства беседуем о подвигах наших дедушек и прадедушек. Мы сами проводим с ребятами патриотические мероприятия, приобщаем их к истории нашей страны. У нас есть в группе «Книга Памяти», в которой воспитатели и ребята собирают архивную информацию с их прадедушками. Раньше наши ребята ходили к ветеранам, слушали их рассказы, - говорит Анна Минаева.

Также воспитанники детского сада продолжат подготовку ко Дню Победы и представят разученные стихотворения на линейке.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru