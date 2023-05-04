Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 мая 2023 11:21

Депутаты Госдумы предложили запретить запуск дронов в Свердловской области

Это временная мера безопасности
Авторы (2):
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Александр НЕМЧЕНКО
Дроны могут запретить из соображений безопасности

Дроны могут запретить из соображений безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионах России продолжают вводить временные запреты на использование беспилотников, а депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил запретить запуск дронов на всей территории России. В беседе с «КП-Екатеринбург» депутаты нижней палаты российского парламента от Свердловской области Андрей Альшевских и Максим Иванов рассказали, почему они выступают за временный запрет использования беспилотников.

Андрей Альшевских уверен, что временный запрет дронов поможет повысить уровень безопасности

Андрей Альшевских уверен, что временный запрет дронов поможет повысить уровень безопасности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что касается Свердловской области, считаю, это крайне необходимо, потому что здесь сосредоточено достаточно много предприятий оборонно-промышленного комплекса, стратегических объектов. Недаром мы называемся опорным краем державы. Меры предосторожности в данный момент лишними не будут, - говорит Андрей Альшевских в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

По словам депутата Максима Иванова, запрет нужно вводить минимум на четыре дня.

Максим Иванов считает, что полеты дронов нужно ограничить, как минимум на несколько дней. Фото: официальная страница народного избранника в ВК

Максим Иванов считает, что полеты дронов нужно ограничить, как минимум на несколько дней. Фото: официальная страница народного избранника в ВК

- Ограничения для полетов беспилотников вводятся на период празднования Дня Победы с 24 апреля по 15 мая. Наверное, в данной ситуации это целесообразно, потому что использования беспилотников участились, поэтому необходимо перестраховываться. Свердловской области необходимо ввести ограничения на запуск беспилотников в период с 7 по 10 мая. Потом нужно смотреть по ситуации, - считает Максим Иванов.

Общество: ВОПРОС ДНЯ