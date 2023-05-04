Депутаты Госдумы предложили запретить запуск дронов в Свердловской области

Дроны могут запретить из соображений безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В регионах России продолжают вводить временные запреты на использование беспилотников, а депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил запретить запуск дронов на всей территории России. В беседе с «КП-Екатеринбург» депутаты нижней палаты российского парламента от Свердловской области Андрей Альшевских и Максим Иванов рассказали, почему они выступают за временный запрет использования беспилотников.

Андрей Альшевских уверен, что временный запрет дронов поможет повысить уровень безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что касается Свердловской области, считаю, это крайне необходимо, потому что здесь сосредоточено достаточно много предприятий оборонно-промышленного комплекса, стратегических объектов. Недаром мы называемся опорным краем державы. Меры предосторожности в данный момент лишними не будут, - говорит Андрей Альшевских в беседе с корреспондентом «КП-Екатеринбург».

По словам депутата Максима Иванова, запрет нужно вводить минимум на четыре дня.

Максим Иванов считает, что полеты дронов нужно ограничить, как минимум на несколько дней. Фото: официальная страница народного избранника в ВК

- Ограничения для полетов беспилотников вводятся на период празднования Дня Победы с 24 апреля по 15 мая. Наверное, в данной ситуации это целесообразно, потому что использования беспилотников участились, поэтому необходимо перестраховываться. Свердловской области необходимо ввести ограничения на запуск беспилотников в период с 7 по 10 мая. Потом нужно смотреть по ситуации, - считает Максим Иванов.