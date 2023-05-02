Суд объявил Юрия в розыск Фото: читатель «КП»

Сыщики Екатеринбурга почти полгода занимаются поисками убийцы 52-летней Нины Яренских. Как стало известно «КП-Екатеринбург», жительница ВИЗа была зарезана 12 ноября в своей квартире на Крауля, 82. Главный подозреваемый – ее бывший муж Юрий. Пара прожила вместе более 25 лет, но в 2019 году женщина выгнала отца дочери из дома.

«БЕНЗИН НАЛЬЮ И СОЖГУ ТЕБЯ»

С весны 2022 года Нина стала жаловаться на угрозы и побои. По словам родственников, Юрий оскорблял ее по смс, и преследовал вплоть до работы.

- Он совсем перестал работать и приносить деньги в дом, - вспоминает племянница убитой Анастасия. – Потом начал избивать ее, много выпивал. Они расстались, но поддерживали отношения. Например, вместе отмечали праздники. А в прошлом году он стал угрожать ей. Сначала это были звонки и сообщения с руганью. Потом он обокрал квартиру, так как у него были ключи. Нина сразу обратилась в полицию. Но его родственники просили не ломать человеку жизнь, и она отказалась от жалобы. Долго ждать не пришлось – 7 апреля он ее жестоко избил. Подкараулил у подъезда, затащил в квартиру и облил кислотой. В районном отделе полиции у нее заявление не принимали, поэтому она пошла в главк.

У Юрия и Нины есть общая дочь Фото: читатель «КП»

Последняя жалоба на Юрия была написана в полицию 31 октября, когда он ломился в двери квартиры бывшей жены. Однако через девять дней сотрудница службы участковых уполномоченных вынесла отказ в возбуждении уголовного дела (документ есть в распоряжении «КП» - прим.ред). Спустя еще четыре дня Нину нашли мертвой. Ее избили и трижды ударили ножом в плечо, шею и грудь.

- 31 октября Юрий пришел выпивать к соседу с пятого этажа. Они напились и пошли стучаться к Нине в дверь. Она вызвала наряд, его задержали. А через два часа отпустили. В показаниях он написал, что просто пришел в гости к другу, - добавила Анастасия

В распоряжении «КП-Екатеринбург» есть аудиосообщение, которое получила Нина Яренских весной 2022 года от бывшего мужа.

«Тварь, смотри. Минут через 20 можешь ментов уже вызывать. Минут через 20 я уже перед твоей квартирой буду стоять. Я клянусь, через сквозной замочек бензин налью и сожгу тебя там. Вот я клянусь, я уже выезжаю. Готовься, тварь. Ты будешь по улицам у меня бегать, я сожгу тебя», - говорится в сообщении.

Согласно картотеке Верх-Исетского суда, в конце лета было завершено расследование уголовного дела по статье о покушении на убийство с особой жестокостью. На время следствия и суда Юрия оставили под подпиской о невыезде. Заседания дважды переносились из-за неявки адвоката. Третье слушанье назначили на 17 ноября. К тому моменту Юрий уже был в бегах. Суд объявил его в розыск.

Спустя полгода убийцу екатеринбурженки так и не нашли Фото: читатель «КП»

КОГДА УБЬЮТ – ТОГДА И ПРИХОДИТЕ?

В СУ СКР по Свердловской области кратко подтвердили факт розыска 50-летнего Юрия, но воздержались от разглашения деталей.

- Уголовное дело расследуется по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - сообщили «КП-Екатеринбург» в ведомстве.

По словам адвоката Дмитрия Ушакова, представляющего интересы потерпевших, трагедия стала следствием «дыры» в законе.

- Он ей неоднократно угрожал, пытался убить. Полиция бездействовала. Кое-как добились возбуждения уголовного дела. Его направили в суд. Но всем было плевать. Ты ходишь в полицию, а тебе отвечают «когда убьют, тогда и приходите». Нет никакого порядка, который бы ограничивал одних людей от других, - заявил Дмитрий Ушаков.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство» Фото: читатель «КП»

Мы обратились в пресс-группу УМВД Екатеринбурга с просьбой объяснить, почему незадолго до убийства женщины был вынесен отказ в возбуждении нового уголовного дела. На момент публикации ответ не поступил.

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