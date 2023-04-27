«Берем всех»: как убийцы и разбойники делают школьные парты и кухонные гарнитуры, добиваясь УДО

В цехах изготовляют мебель для офисов и школ. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Шум от производственных станков, скрежет металла, пыль и яркие вспышки от сварки – это первое, с чем столкнулись уральские бизнесмены, приехавшие на «экскурсию» в исправительную колонию №10 в Екатеринбурге.

Некоторые бизнесмены заинтересованы в том, чтобы передавать заказы на свою продукцию в колонию. Поэтому предпринимателям было важно своими глазами увидеть производственные мощности и оценить квалификацию персонала. Побывала на «экскурсии» для бизнесменов и корреспондент «КП-Екатеринбург».

КОЛОНИЯ ДЛЯ «ПЕРВОХОДОВ»

В ИК-10 отбывают наказание люди, впервые совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления. К этой категории относятся убийства, изнасилования, разбои…

При фразе «исправительная колония» невольно представляется место с бетонными стенами, массивными решетками, автоматчиками и охранниками с собаками. Но на деле атмосфера не такая суровая. По крайней мере, в производственной зоне колонии, в которой трудятся 400 человек. Всего же в ИК-10 отбывают наказание 800 осужденных.

В цехах изготавливают мебель на автоматизированных станках. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Вчерашние преступники активно зарабатывают себе УДО (условно-досрочное освобождение). «Зэки» из 10-й колонии мастерят различную мебель, фурнитуру, постельное белье и шьют одежду для госучреждений.

ОТ ШКОЛЬНЫХ ПАРТ ДО КУХОННЫХ ГАРНИТУРОВ

В первом цеху, который показала администрация колонии, можно было увидеть громадные и шумные станки, которые работают почти самостоятельно. Человек рядом лишь контролирует обработку деревянных досок. И, кажется, этот процесс «зэкам» интересен.

При виде незнакомых лиц кто-то смущенно уводил взгляд от камер, кто-то наоборот дружелюбно улыбался, здороваясь с каждым гостем колонии.

Заместитель начальника ИК-10 Руслан Кучуков рассказывал, что здесь создаются школьные парты, офисные столы и стулья, шкафы и даже кухонные гарнитуры. Но купить эти изделия в магазинах не выйдет: все это госзаказ.

- Мы напрямую без торгов работаем с госслужбами. В этом году уже заключены контракты на 60 миллионов рублей, а с местным самоуправлением на 58 миллионов рублей, - рассказывает заместитель начальника по производству Руслан Кучуков.

Недавно в ИК-10 открылся новый цех по работе с металлом. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Работа здесь кипит шесть дней в неделю, зарплата у заключенных сдельная: сколько изготовишь, столько и заработаешь. В среднем, говорит Руслан Кучуков, это 25 тысяч рублей в месяц, а самый минимум – официальный МРОТ.

Соседний цех не менее шумный. Здесь изготавливают металлические корпуса для мебели. При входе в нос бьет резкий запах раскаленного металла, а в глаза бросаются вспышки от сварки. Поэтому заключенные трудятся здесь в респираторах и спецодежде, в отличие от соседнего цеха, где рабочие одеты в робы.

Прерывать работу, чтобы поглазеть на незнакомцев тут никто не стал. На кону госзаказ: 750 металлических шкафов, которые уедут в Управление капитального строительства Мордовии. А потом и посуда для подачи пищи в школах, много всего нужно сделать, рассказывает замначальника по производству.

ПРЕСТУПНИКИ ЗА ШВЕЙНОЙ МАШИНКОЙ

А дальше Руслан Кучуев, словно экскурсовод, повел посетителей ИК-10 в швейный цех. Он занимает сразу три этажа. Замначальника колонии признался, что раньше для него видеть мужчина за швейной машинкой было очень непривычно. По его словам, всем, кто здесь трудится, искренне нравится работа с тканью и нитками.

Здесь вместо скрежета металла и грохота станков успокаивающий треск швейных машин. Атмосферу дополняла иностранная попса, доносящаяся из динамиков.

В швейном цеху шьют постельные группы по заказу РЖД. Фото: пресс-служба ГУФСИН

Среди осужденных, которые кроят и шьют, много мужчин в возрасте. Хотя но не меньше и молодых парней в окружении тканевых рулонов. Сейчас все местные швеи выполняют заказ от РЖД – пошив постельных групп в поезда и матрасы. Еще один заказ, над которым трудятся «зэки» из швейного цеха, - изготовление матрасов для Областного кожно-венерологического диспансера в Тюмени.

НА РАБОТУ ТОЛЬКО ПОСЛЕ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Руслан Кучуев рассказал, что при трудоустройстве система такая же, как и за стенами ИК-10: собеседование, обучение и лишь потом работа.

- На собеседовании выясняется, чем прибывшие желают заниматься. Заключенных мы распределяем по цехам после выхода из карантинной зоны. С трудовыми ресурсами сейчас очень тяжело, поэтому мы берем всех, даже тех, кто не имеет опыта ни в одной из сфер. У нас на территории есть специальная школа для тех, кто не имеет образования, есть учреждения для профобразования, где мы и обучаем основам специальностей, - рассказывает заместитель начальника по производству Руслан Кучуков.

ПЛАН В ПОЛМИЛЛИАРДА

Все заработанные деньги осужденные могут потратить, как захотят: отправить родственникам, купить что-то в кафе, где кстати, готовят тоже осужденные, приобрести что-то в магазине. Бизнесмены в ходе «экскурсии» назвали колонию «городом в городе».

Начальник ИК-10 Евгений Дога заявил, что в колонии рассчитывают трудоустроить 100% осужденных.

- Приобретение профессий в местах лишения свободы позволит применить навыки, полученные в исправительных учреждениях, после освобождения. Объем выпуска товарной продукции в прошлом году составил свыше 360 миллионов рублей. В этом году план, безусловно, выше. Я думаю, мы достигнем планки в 500 миллионов рублей - заявил Евгений Дога.