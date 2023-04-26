В Екатеринбурге определились лидеры в голосовании за объекты благоустройства

Жители Екатеринбурга выбирают, какой объект благоустроить Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге определились лидеры в голосовании за объекты, которые благоустроят в 2024 году. О ходе голосования рассказал заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов.

- Могу сказать, что жители Екатеринбурга с энтузиазмом подключились к голосованию за объекты благоустройства на 2024 год в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». За два с половиной дня число горожан, пожелавших выразить свою гражданскую позицию по этому важному вопросу, уже перевалило за 37 тысяч, - отметил Алексей Бубнов.

Ставшее уже традиционным голосование началось 15 апреля. В настоящее время лидируют два объекта: летний парк «Уралмаш» и парк имени В.П. Чкалова.

В этом году можно сделать выбор из пяти следующих объектов:

- парк имени В.П. Чкалова;

- парк имени 50-летия ВЛКСМ;

- летний парк «Уралмаш»;

- сквер на улице Титова;

- парк имени Ф. Энгельса.

Проголосовать можно до 31 мая, и, как показывает опыт прошлого года, у жителей Екатеринбурга есть шансы изменить ход голосования, и у тех, кто хотел бы благоустроить другую территорию, есть достаточно времени, чтобы отдать за нее свой голос.

Отдать свой голос можно на портале «Госуслуг» либо на платформе «Городская среда» (66.gorodsreda.ru). Кроме того, на официальном портале Екатеринбурга размещен баннер для голосования, через который можно попасть в нужный раздел на «Госуслугах».

С 15 апреля в крупных торговых центрах города и на самих площадках, по которым идет голосование, начали работать волонтеры, которые помогут выбрать территорию, заслуживающую благоустройства.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» с 2018 года в Екатеринбурге благоустроено пять общественных территорий: сквер у Оперного театра, набережная реки Исети от Малышева до Куйбышева, парк «Зеленая Роща», парк имени XXII Партсъезда, первая очередь Преображенского парка в Академическом районе.