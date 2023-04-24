В Екатеринбурге гроссмейстер Рафаэль Ваганян сыграл в шахматы одновременно с 10 участниками

Гроссмейстер Рафаэль Ваганян во время партии с одной из самых юных участниц одновременной игры Фото: Данил СВЕЧКОВ

В УрГЭУ сегодня начался Медиафорум, организованный при поддержке «Комсомольской правды». Одним из его гостей стал знаменитый советский и российский гроссмейстер Рафаэль Ваганян. Он устроил сеанс одновременной шахматной игры с десятью участниками. Причем среди игроков была и десятилетняя девочка.

- Она играет в шахматы с восьми лет, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец девочки Александр. – Сегодня пришли поиграть с большим чемпионом. Это тоже интересно. Соперника такого уровня, как мастер спорта, у нас еще не было. Раньше играли через Интернет. Там всегда соперники сопоставимого уровня подбирались. Сначала дочка очень боялась, ведь это большой вызов – играть с опытным игроком.

Игра закончилась со счетом 10:0 в пользу гроссмейстера Фото: Данил СВЕЧКОВ

Впрочем, боялась девочка зря. Нет, выиграть у прославленного шахматиста, который побеждал на Олимпийских играх 1984 и 1986 года ей не удалось. Но продержалась она дольше других игроков – взрослых соперников. Лишь где-то пятой по счету позволила гроссмейстеру поставить себе мат.

- Жалко, что «зевнула» (в шахматах так называют ошибку, ухудшающую позиции, - Прим. Ред.). Если бы она продержалась еще немного, я бы ей ничью предложил, наверное. Это полезно, - рассказал «КП-Екатеринбург» Рафаэль Ваганян.

После сеанса одновременной игры гроссмейстер подарил участникам шахматные доски со своим автографом Фото: Данил СВЕЧКОВ

Весь сеанс одновременной игры закончился со счетом 10:0 в пользу знаменитого гроссмейстера.

- Были пару человек, которые неплохо играли, но в принципе мне не было тяжело, потому что десять человек это не много для таких шахматистов, как я, - объяснил Рафаэль Ваганян. – А вот с двадцатью шахматистами играть и выиграть партию было бы труднее. Где-то ничья случилась бы, где-то, может, я и проиграл бы. Но сегодня как-то быстро получилось. Меньше часа играли.