В Екатеринбурге на Уралмаше произошло смертельное ДТП

Пешеход получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге 22 апреля в 12:55 на Уралмаше произошло смертельное ДТП. На пересечении улиц Машиностроителей – Донбасская машина сбила пожилую женщину. Об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в Госавтоинспекции города.

На данный момент сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшей аварии на улице Донбасская, 37. По предварительной информации 61-летний водитель «Газели» сдавал назад. Не смотря на 36-летний стаж вождения, мужчина не убедился в безопасности маневра из-за чего и наехал на пенсионерку. Она переходила дорогу в неположенном месте. Женщина получила травмы не совместимые с жизнью.

- В результате ДТП, 72-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия, - рассказали в Госавтоинспекции.

Погибшей было 72 года. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

По факту происшествия проводится расследование. ГИБДД Екатеринбурга призывает автолюбителей быть внимательными при совершении различных маневров. К ним относятся - повороты, развороты, перестроения, движение задним ходом.

Ранее под Екатеринбургом произошло серьезное ДТП. Иномарка улетела в кювет. При столкновении тяжелые травмы получили водитель и пассажирка BMW. Пострадавших в аварии эвакуировали на вертолете с медиками.

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