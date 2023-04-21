В Екатеринбурге установили огромный 3D-экран размером с дом с иллюзией объема

Такой экран появился на улице Шейнкмана, 121а Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Екатеринбург теперь совсем ничем не уступает высокотехнологичному Токио! Уж по части наружной рекламы точно. В прошлом году в Интернете все удивлялись необычному рекламному экрану на станции Синдзюку. Он занимал сразу две перпендикулярных друг другу поверхности здания, благодаря чему на нем можно было делать объемные рекламные ролики.

Стоишь ты внизу, смотришь вверх, а там будто на здании настоящий гигантский объемный кот сидит и оглядывается вокруг. Похожую технологию позже увидели прохожие на одном из зданий Лондона. А теперь такой же 3D экран есть и в Екатеринбурге. Он появился на фасаде здания на Шейнкмана, 121а, где находится Академия единоборств РМК

- Сейчас идет настройка экрана и доработка контента, - рассказали «КП-Екатеринбург» в Академии единоборств РМК. - Пока мы включаем его в тестовом режиме. Как только все будет готово, мы объявим дату официальной презентации.

И правда, если посмотреть на экран сегодня, 21 апреля, то ничего и не увидишь – он выключен. Но читатели «КП-Екатеринбург», которые видели испытания экрана, поделились с нами записью, сделанной на телефон. На экране в Екатеринбурге показывали рыб в огромном аквариуме, гигантские автомобили и мартеновские мечи с раскаленным металлом.