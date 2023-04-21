Из Екатеринбурга пытались вывезти коллекцию статуэток стоимостью более полутора миллионов рублей

Мужчина хотел отвезти сувениры в музей геологии при университете геологических наук в Ташкенте Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Из Екатеринбурга в Узбекистан пытались вывезти коллекцию статуэток стоимостью более полутора миллионов рублей. Сувениры из уральских самоцветов находились в четырех чемоданах, двух пакетах и рюкзаке одного из пассажиров. Ценный груз обнаружили таможенники.

По словам мужчины, 81 сувенир он хотел отвезти в музей геологии при университете геологических наук в Ташкенте. Также он заявил, что не знал о том, что партию надо было декларировать и платить пошлину.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Товары, перемещаемые через таможенную границу Евразийского экономического союза не для личного пользования, а для третьих лиц, подлежат декларированию в порядке, установленном главой 17 Таможенного кодекса ЕАЭС, - рассказал и.о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Статуэтки у мужчины забрали и отправили на экспертизу. Специалисты выяснили, что они содержат такие минералы, как малахит, агат, аметист, янтарь, яшма, нефрит, змеевик.

На мужчину, пытавшегося вывезти ценные статуэтки из Екатеринбурга, завели дело об административном правонарушении. Суд решил оштрафовать нарушителя. Мужчина заплатит 393 тысячи рублей. После этого ему вернут коллекцию статуэток.