Пять операций за два месяца: уральские врачи вернули возможность ходить раненной при обстреле женщине из Донецка

Елену госпитализировали с открытым осложненным переломом левой бедренной кости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Донецка Елена Шташкевич собиралась выходить на работу когда внезапно, на пороге собственной квартиры получила ранение. Осколком оказалась повреждена нога от бедра до колена. Женщину доставили в местную больницу, но ее не рискнули там оперировать из-за низкого гемоглобина. Елене предложили два месяца находиться на вытяжке, после чего еще три месяца ходить в гипсе.

- Я понимала, что во время обстрела, которые бывают часто, просто не успею укрыться, учитывая, что моя нога полностью в гипсе, - поделилась Елена Шташкевич.

О случившемся узнала дочь Елены, живущая в Екатеринбурге. Она забрала маму и через 24 дня и привезла в столицу Урала. Елену госпитализировали с открытым осложненным переломом левой бедренной кости в одну из травматологических клиник.

Перед медиками стояла чрезвычайно сложная задача: травмированная нога пациентки имела форму дуги и была короче другой на четыре сантиметра. За два месяца Елене сделали пять операций. После этого ее направили на восстановление в отделение медицинской реабилитации с нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной системы ЦГКБ №3.

- Первый восстановительный этап не дал желаемого результата: усилия врачей и инструкторов ЛФК позволили пациентке разгибать ногу только до 80 градусов, далее реабилитационный процесс застопорился, - рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации ЦГКБ №3 Наталья Махнева. - Необходимо было новое оперативное вмешательство.

В этот раз операция проходила в три этапа. Проводили ее врачи из Уральского института травматологии и ортопедии имени В.Д. Чаклина. Медики смогли не только выпрямить ногу Елены, зафиксировав ее пластинами, но и выполнили пластику кожных и мышечных тканей.

После операции через несколько дней у женщины вернулась подвижность колена и тазобедренного сустава, возобновился кровоток, пациентка начала чувствовать всю ногу от бедра до пятки.

Елена пока передвигается с помощью ходунков из-за риска головокружений и продолжает восстановление в реабилитационном стационаре «Озеро Чусовское».

- Я очень благодарна всем уральским врачам. Меня покорило их профессиональное отношение к пациенту, - поделилась Елена Шташкевич. - Все относятся к пациенту максимально бережно.