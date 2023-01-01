«Проспал выступление в Нью-Йорке»: Юрий Куклачев рассказал, как кутил на Новый год в 70-е

Самый необычный Новый год Юрий Куклачев отметил в 1976 году в Америке Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Советский и российский артист цирка, создатель и бессменный художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев приедет в уральскую столицу с новой программой. Здесь он будет выступать со 2 по 5 января. Перед гастролями Юрий Куклачев рассказал «КП-Екатеринбург» о семейной жизни, как отметил самый экстремальный Новый год, что помогает его кошкам прожить до 25 лет и почему важно всегда оставаться добрым.

Юрий и Елена Куклачева вместе уже 53 года. Фото: из архива артиста

«КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПОДОГРЕВАЕМ ОТНОШЕНИЯ»

- Юрий Дмитриевич, вы постоянно выступаете в Новогодние праздники. Разве не хочется это время провести с семьей?

- Честно говоря, мы принимаем это как часть нашей профессии. Я проработал 20 лет в цирке и 30 лет в театре. За все это время мы ни разу не собрались на Новый год всей семьей. Но мы всегда отмечает его с женой, так как работаем вместе.

- С Еленой вы прожили вместе больше половины века… Что вам помогло сохранить отношения?

- Я все время молодежи рассказываю, умейте дорожить друг другом, умейте сохранить ту первозданную вспышку энергии и то трепетное волнение, которое произошло, когда вы впервые потянулись друг к другу.

Мы с супругой 53 года вместе и все 53 года каждый день ссоримся! (Смеется). Ну вот, даже сейчас Лена меня поправляет, говорит: «Мы не ссоримся, а спорим». Но самое главное, что мы чувствуем грань, когда нужно остановиться. Это подогревает наши отношения.

После своих спектаклей я обычно предлагаю зрителям, у которых есть на это время, остаться на произвольный мастер-класс «Школы доброты». На нем я делюсь жизненным опытом, и в том числе рассказываю, как сохранить отношения в семье. Мужчинам объясняю, что женщины умнее их, поэтому к ним нужно прислушиваться. В своей жене я больше всего ценю спокойствие и мудрость. Она у меня мудрая еврейка. Всегда мне советы дает. А девушкам говорю, что мужчин обязательно нужно пились, но делать это вовремя, в нужный момент. Но самое важное – помнить, что семья – это единое целое. Вы должны интересоваться тем, что волнует и радует вашего партнера, помогать ему решать проблемы и вдохновлять на свершения, а он взамен должен делать то же самое.

Елена и Юрий Куклачевы практически не расстаются, ведь они работают вместе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У вас трое детей. Как думаете, что главное в воспитании?

- Забота, внимание и поддержка. Я вообще всем говорю, что от родителей на 90% зависит судьба ребенка. Только представьте, один мальчик рождается без рук и без ног. Его родителям предлагают отказаться от него в роддоме, но они говорят «ни в коем случае». А теперь еще представьте, сколько заботы, внимания и любви надо этому ребенку, чтобы вырастить из него великого философа. Я говорю о Нике Вуйчиче.

Безусловная вера в ребенка очень важна. Я всегда вспоминаю, о том, что, когда в русской семье ребенок из десяти предложений делает девять ошибок, ему говорят: «Ах ты, такой-сякой». В еврейской тем временем говорят: «Молодец, одно предложение ты написал правильно».

Юрий Куклачев проспал свое шоу после бурного празднования Нового года Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ПРОСПАЛ ВЫСТУПЛЕНИЕ ИЗ-ЗА НОВОГО ГОДА»

- Расскажите, какой у вас был самый запоминающийся Новый год?

- О, это был Новый год в Америке в 1976 году – самый трогательный и необычный на моей памяти. Все началось с того, что за три года до этого один артист, который объездил весь мир, рассказывал, как отмечал Новый год на арене Madison Square Garden, вместимостью 18 тысяч человек, в Нью-Йорке. Говорил, как там все красиво сияет огнями. Я думал, вот бы мне так же! И, вдруг, в 1976 году меня приглашают в Америку на гастроли, и мы празднуем Новый год красиво, ярко, возле огромной елки, прямо как он рассказывал.

Кутили до пяти утра, так что на следующий день я опоздал на спектакль, который должен был быть в соседнем здании в 10:00. Вот я сплю и, вдруг, звонок в гостиницу. Беру телефон, и мне говорят: «Юрий Дмитриевич, уже спектакль начался». Я вскочил, думаю: «Мама родная!». А позвонил мне представитель КГБ, подумал, что я сбежал. Но надо отдать должное, позвонил не сразу в посольство, а сначала мне. В итоге я накинул пальто и добежал прямо в тапочках. Забегаю в зал, а там, как раз, мой номер начинается. В чем прибежал, так и вышел на сцену, а зрители подумали, что так и надо. В общем, умора!

Юрий Куклачев и вся команда его театра заботятся о здоровье кошек, чтобы они прожили до 25 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

- У вас в театре 200 кошек. А их вам тяжело терять? Как поддерживаете их здоровье?

- Весь театр страдает, когда приходится терять. Для кого-то это просто животное, а для нас часть семьи. Каждая кошка для нас особенная, со своим характером, повадками.

Но дело в том, что у нас все кошки - долгожители. Они живут до 20-25 лет. Дело в том, что когда мы берем котенка, сразу делаем ему анализ крови. Кровь выявляет четыре болезни, к которым он может быть предрасположен. А дальше внимательно следим за его здоровьем и питанием. У нас своя клиника, свои специалисты, которые работают только с нашими кошками.

«Когда мы смотрим на мир с позитивом и радуемся мелочам, у нас выделяются гормоны, продлевающие нашу жизнь», - убежден Юрий Куклачев Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы очень много говорите о том, как важно оставаться добрым. Но ведь таким человеком легко манипулировать?

- Хочешь, не хочешь, а зло, которое есть на планете, всегда пытается использовать доброту в корыстных целях. И меня обманывали и предавали. Но я и сам для себя понял и детей своих учу, что важно не озлобиться. Потому что, когда мы смотрим на мир с позитивом и умеем радоваться даже мелочам, у нас выделяются гормоны, продлевающие нашу жизнь. Я выработал в себе чувство смирения. Это говорит не о слабости, а, наоборот, о силе воли. Потому что чтобы не реагировать на агрессию, не злиться в ответ, нужно делать определенные усилия над собой. Разозлиться проще всего, но к чему это приведет?