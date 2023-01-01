В Екатеринбурге двое мужчин пришли на свидание и лишились телефонов

Девушек криминальный дуэт использовал в качестве приманки. Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в конце декабря произошла криминальная история, в ходе которой двое мужчин искали любовь, но стали жертвами преступления.

28 числа в отдел полиции №3 по Кировскому району обратились двое 24-летних мужчин. Они рассказали, что познакомились в социальных сетях с девушками, которые пригласили их на свидание в съемную квартиру, чтобы вместе отметить наступающий Новый год.

Во время вечеринки гости заметили в квартире двух незнакомцев, которые рылись в их вещах. Завязался конфликт, в ходе которого гости лишились смартфонов. Незнакомцы отобрали у мужчин гаджеты и оперативно покинули квартиру.

Как выяснили стражи порядка, нападавшими оказались двое местных жителей 18 и 33 лет. Один из них снимает ту самую квартиру, где произошло преступление. Полицейские предполагают, что девушек в этой нехитрой схеме использовали в качестве приманки.

Один из нападавших снимал квартиру, где произошло нападение. Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Сыщики вычислили и задержали грабителей, гаджеты у них удалось изъять. Преступники надеялись, что гости под воздействием алкоголя потеряют бдительность и не заметят кражи, но их план потерпел фиаско, поэтому открытого конфликта избежать не удалось.

- В отношении задержанных мужчин следственным подразделением отдела полиции №3 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК Российской Федерации «Грабеж». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет до семи лет лишения свободы, - рассказывают в Отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

В полиции считают, что задержанные мужчины могут быть причастны к аналогичным преступлениям. Тех, кто мог стать жертвой подобных криминальных деяний, просят обратиться по телефонам 356 42 03 или 102.