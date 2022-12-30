Пенсионер продал в Екатеринбурге машину за 5 тысяч и «выиграл» кредит на 1,5 млн

Салон купил машину владельца за 5 тысяч рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Тюмени Сергей Сафонов кликнул на заманчивое предложение от автосалона в Интернете. В рекламе было указано, что можно обменять свой старый авто на новую Lada Granta всего за 290 тысяч. У мужчины как раз была идея взять другую машину взамен своей Daewoo Nexia 2015 года выпуска. Пенсионер позвонил по указанному номеру, который переадресовал его на екатеринбургский автоцентр «Стрела».

НЕВЫГОДНЫЙ ОБМЕН

- Со мной стала общаться менеджер салона Марина. Я ее спросил, можно ли обменять мою машину с доплатой. Сказал, что нужен будет кредит еще на 50 тысяч рублей. Меня уверили, что я могу приезжать и забирать авто за 290 тысяч рублей, - рассказал «КП-Екатеринбург» Сергей Сафонов.

Сделка длилась 13 часов. Фото: предоставлено героем публикации

В настоящий момент Сергей – пенсионер, ему 63 года. Мужчина подрабатывает охранником и получает в месяц около 30 тысяч рублей. Кстати, Сергей Сафонов работал в МВД около 15 лет и заслужил звание майора юстиции.

В автосалон «Стрела», зарегистрированный как ООО «Орион» на Селькоровской, Сергей поехал вместе со своим братом. Сделка состоялась 4 декабря. Однако она получилась чрезвычайно невыгодной для пенсионера.

- Мне продемонстрировали новую Lada Granta. Я сказал, что возьму ее. Мы подали заявку на кредит 50 тысяч рублей в банк «Абсолют». Сказали, что цена авто – 352 тысячи рублей. В это время начали оформлять договор купли-продажи на мою машину Daewoo Nexia и… началась нервотрепка, которая длилась 13 часов, - продолжает Сергей.

Мужчину пригласили для оформления кредита. Он озвучил, что получает в месяц 30 тысяч рублей, подрабатывает охранником. Но, к его удивлению, для банка он стал аж старшим смены охранного предприятия.

- Менеджеры написали, что я получаю 130000 рублей в месяц. Банк оформил на меня кредит на 1 миллион 590 тысяч рублей. Выплатить такой долг я не смогу, - подчеркнул Сергей Сафонов. - Сказал, что такая сумма мне не нужна, и я просил всего 50 тысяч. Мне стали говорить про рефинансирование, что большую часть средств отправят обратно в банк и все будет как надо. В течение трех часов мы проверяли авто, а потом мне предложили Skoda Rapid 2020 года.

Все же отечественная легковушка уступала по характеристикам, и мужчина под давлением менеджеров согласился. Тем более он уже был довольно уставшим и просто хотел завершить сделку. А потом Сергей уже не на шутку разозлился и впал в ступор. Его авто салон присвоил по договору себе. Всего лишь за 5 тысяч рублей.

- Мою машину уже забрали, а когда я увидел эту чересчур скромную сумму, то выразил недовольство. Мне сказали, что все вопросы к начальству. На часах уже было около 21:30. Я поднялся к их руководителю. Он лишь рассмеялся, сказал: «Ну и где вы видели такие цены 300 тысяч сейчас на машины? Берите, что вам полагается». Я попросил вернуть мой авто обратно за 80 тысяч рублей. Но и тут получил отказ, - вздыхает автовладелец.

БЕЗ АВТО И С КРЕДИТОМ

Психологическое давление менеджеров взяло вверх, и в расстроенных чувствах Сергей уехал обратно в Тюмень на купленном авто. Но неприятности и на этом не закончились. При постановке на учет всплыли другие особенности сделки, которая, как уверяли сотрудники салона, – чиста.

- Когда я приехал в ГАИ, чтобы поставить авто на учет, то понял, что не могу этого сделать. Оказалось, что не достает документов о том, как машина переходила от одного владельца к другому. В автосалоне, естественно, не брали трубку. Так и выходит, что я теперь остался без машины и с огромным кредитом, - объяснил Сергей.

Автосалон заявил, что никакого обмана в договоре нет. Фото: предоставлено героем публикации

По итогу, машина находится в залоге у банка. Кредиторы проверять честность сделки не рвутся. А сам владелец новенькой Skoda Rapid остался без возможности подрабатывать на ней. В полицию мужчина еще не обращался. К его проблеме уже подключились юристы.

В распоряжении редакции «КП-Екатеринбург» есть ответ автосалона, зарегистрированного как ООО «Орион», обращенный к пострадавшему. В нем поясняется следующее.

- Согласно условиям договора, ООО «Орион» приобрели у вас автомобиль Daewo Nexia 2015 года. Никакие иные договора между вами и «Орион» не заключались. Просим вас обратиться к надлежащему лицу, с которым у вас правоотношения, - сообщает компания.

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