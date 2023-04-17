В Екатеринбурге пьяный клиент зарезал таксиста и угнал его иномарку

Драка таксиста и его клиента завязалась возле автомобиля на улице Черноярской. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге на Уралмаше пьяный клиент убил таксиста, после чего угнал его автомобиль. Теперь мужчине грозит срок до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Трагедия произошла утром 12 ноября прошлого года. Дмитрий Калугин в состоянии сильного алкогольного опьянения сел в автомобиль такси и в пути поссорился с водителем.

На улице Черноярской, неподалеку от проспекта Космонавтов, между мужчинами завязалась драка, во время которой клиент несколько раз ударил таксиста по голове, а потом, как полагает следствие, острым предметом нанес роковой удар водителю в грудь. Этот удар и стал смертельным для таксиста.

- Согласно заключению эксперта, указанные повреждения состоят в прямой причинной связи с наступлением смерти потерпевшего на месте преступления, — рассказывают в прокуратуре Свердловской области.

Роковым для таксиста стал удар острым предметом в грудь. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

После этого Калугин угнал служебный автомобиль такси Volkswagen, на котором катался до вечера. Его задержали в селе Костино под Алапаевском.

- Сообщение об обнаружении тела водителя такси во дворе дома на улице Черноярская поступило в отдел полиции № 15. В ходе проверки была установлена личность погибшего — гражданина одной из среднеазиатских республик. Полицейские также выяснили, что мужчина находился на территории России законно и работал на арендованной машине, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

В региональном СКР рассказали, что нападавшим оказался, 32-летний мужчина.

- Задержанным оказался житель Екатеринбурга, 1990 года рождения, ранее судимый за грабеж и причинение легкого вреда здоровью. После проведения первоочередных мероприятий задержанный был передан следователям Следственного комитета, - рассказывают в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Сейчас в Орджоникидзевском районном суде стартовал судебный процесс над обвиняемым в убийстве таксиста Дмитрием Калугиным.