Ножи и кошельки: уральские историки рассказали о черном списке подарков на Новый год

Приметы советуют не дарить ножи Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Ножи несут в дом зло!», «Свечи дарят покойникам!» - слышали такие суеверия от родственников или друзей? Так вот оказывается, большая часть из них - лишь заблуждение, возникшее спустя столетия и годы, ведь традиции регулярно терпят трансформацию.

Историки и культурологи помогли разобраться «КП», что же все-таки дарить можно, а что не стоит. И кстати, традиция дарить подарки на Новый год тоже родилась совсем недавно.

НОВЫЙ ГОД ОТМЕЧАТЬ ИЛИ НЕТ?

Дарить подарки на Новый год и Рождество было не принято. Новый год долгое время был лишь одним из трех праздников святочного периода: Рождество, Крещение и Васильев вечер. Третий праздник и есть привычный нам Новый год.

Вот только на фоне остальных двух Васильев вечер не особо-то и праздновался. Традиция с размахом встречать наступление года появилась уже в советское время.

- Собственно, поэтому мы сейчас и наблюдаем, что православные люди часто не отмечают Новый год так ярко и больше времени уделяют Рождеству, - рассказывает Анна Колосова, ведущий методист Центра традиционной народной культуры Среднего Урала.

На Крещение подарки не дарили совсем, а на Рождество если и дарили, то не совсем привычные. Например, до сих пор традицией считается дарить рождественскую кутью – сладкое угощение.

- Детей радовали разными сладостями, но куда важнее было дарить друг другу заботу и любовь, - говорит научный сотрудник Свердловского областного краеведческого музея Елена Голова.

Раньше подарки дарили только на Рождество Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧЕРНЫЙ СПИСОК ПОДАРКОВ

Дарить что-то приятное или полезное наши предки все же любили. Это делали на свадьбах и разных народных праздниках. Но от поколения к поколению передавались разные приметы, которые можно смело объединить в общую инструкцию: «что нельзя дарить».

Часы. Вещь в качестве презента спорная. Сейчас ее дарят для солидности и статуса, а раньше славянские народы были уверены, что подаренные часы отсчитывают время до смерти. Такая участь ждала тех, кто не соблюдал обязательное правило – взамен дарящему дать монетку.

Пустые кошельки и сумки. Да, именно пустые. Если кому-нибудь подарить кошелек без купюры, то его постигнут неудачи и финансовый провал. А вот на удачу кошелек или сумка сыграют, если в них будет лежать символическая сумма.

Оружие и ножи. Плохая примета о подаренных предметах оружия или ножах давно гуляет по народам и стала известнее других. Ножи вообще лучше в качестве подарка не использовать, считается, что они приносят зло.

Но и тут сработает полюбившееся правило – просто дайте монетку в ответ. Это будет больше сделкой, чем подарком. Такое злые силы не любят.

У народов Урала был свой "список удачных подарков" Фото: Алексей БУЛАТОВ

А КАК ЖЕ СВЕЧИ И ЗЕРКАЛА?

Ученые, изучающие обычаи и традиции народов Урала, не назвали и половину «запрещенных» подарков. Все потому, что это – миф. Например, свечи дарить можно.

- Это сейчас свечки делают разных форм, цветов и запахов. Раньше они были обыденной и бытовой вещью. Зачем же их тогда дарить, - объясняет Анна Колосова.

С зеркалами вопрос интереснее. В истории с зеркалами связано много суеверий, и по большей части – негативных. Но на Урале люди относились к зеркалам спокойно. Их дарили люди с большим достатком. Плохой приметой считалось известное всем – разбить зеркало.

Сюда же и полотенца. В народе гуляет поверье, что такой подарок принесет болезни. На деле же несколько веков назад полотенца считались лучшим подарком на свадьбу. Правда, не совсем привычные в нашем понимании, раньше так назывался «ручник» и обязательно вышитый рукодельницами. Поэтому и на Новый год можно, без сомнений, класть под елочку набор красивых полотенец.

УДАЧНЫЕ ПОДАРКИ

Наши предки верили, что подарки делали не просто для того, чтобы порадовать любимых. Это был обряд перехода: при дарении люди переходят на новый уровень отношений. Поэтому славянские народы тщательно подбирали предметы для подарка, что актуально и сейчас при поиске сюрприза на Новый год.

Рубашки для любимых парней. Девушки на Руси старались порадовать своих женихов, потому украшали их одежду. Вышить рубашку, передник или даже фартук было лучшим знаком внимания. Фартук вышивали только баянистам, это был атрибут одежды, в которой они играли на инструменте. Сейчас задачу можно упростить и просто найти стильную рубашку молодому человеку.

Деньги всегда были удачным подарком Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Деньги. Одаривать родных приличными суммами на праздниках стало обыденной вещью, ведь такой подарок подойдет всем, и никаких неудач он не принесет. Оказалось, что такой обычай лежит благодаря свадьбам. Но и в Новый год можно завернуть парочку купюр в конверте.

Украшения. Это еще в давние времена был беспроигрышной вариант для парней, желающих порадовать свою любимую. Раньше парни своим избранницам дарили самые разные украшения: кольца, серьги, атласные ленты в прическу, платок или шаль. Особенно изощренные ухажеры радовали красавиц заморской тканью.

Посуда и весь быт. Обычай дарить посуду появился относительно недавно. Столетия назад в поселениях и деревнях был развит разный промысел и посуду делали сами, из глины. Но уже тогда радовали домочадцев расписными подносами. Подарочные сервизы из хрусталя или серебра свою популярность завоевали ближе к XX веку. Но актуален и до сих пор.