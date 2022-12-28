Какие лагеря и санатории организуют зимние смены на новогодние каникулы для детей в Свердловской области в 2023 году

НА новогодние каникулы уральские родители могут отправить ребенка в загородный лагерь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Когда ребенок становится старше, ему все больше интересны развлечения с друзьями. Новогодние каникулы – отличное время, чтобы дать возможность школьнику отдохнуть вдали от дома. Для этого можно выбрать загородный лагерь или санаторий-профилакторий, которые проводят специальные зимние смены. Принцип работы тот же, что и во время летней оздоровительной кампании. Разница лишь в том, что смена значительно короче и проходит непосредственно в новогодние праздники. Притом родители могут решить, какая смена подойдет лучше: хотят ли они провести новогоднюю ночь вместе и отправить ребенка на отдых на пару дней позже или же подростку будет интересно встретить 2023 год в кругу сверстников. «КП-Екатеринбург» подготовила список лагерей, в которых организованы спецсмены для школьников разных возрастов на зимние каникулы 2022/2023.

Зимние лагеря Свердловской области: даты, программы, адреса

Компунет

Программный лагерь «Компунет» придумал три тематические смены для детей разных возрастов. Программный лагерь – это новый формат, когда заезд на смену посвящен определенной теме и развивает определенные навыки. Зимние смены начнутся со 2 января, чтобы дети смогли отпраздновать главный праздник года в кругу семьи. Смены продолжатся до 8 января.

«Сказки света» - для детей от 7 до 12 лет. Так как дети тут самые младшие, то и смена немного короче: с 3 января по 8 января. Каждое утро дети, умывшись и позавтракав, отправляются разгадывать главную загадку. На это уходит весь день. Также ежедневно для ребят проводятся мастер-классы. Затем их ждут квест, «ходилка», словесная ролевая игра или работа в малой группе, чтобы найти необходимые предметы для продолжения игры. Вечером им рассказывают очередную сказку.

Жить дети отправятся на базу отдыха «Мед» на озеро Балтым.

«Викинги» - для детей 11-13 лет. В начале смены подросток выбирает себе путь развития своего персонажа, а вместе с отрядом – своего племени. Это поможет ребятам в новом витке развития понять, кто они, как готовы общаться со свертниками, чего могут достичь. Среди заданий будут такие, как возглавить дружину, укрепить деревню, наладить торговлю, захватить новые земли, отправиться в поход в одиночку или в компании товарищей в поисках приключений, сокровищ и славы.

Жить ребята отправятся в ФОК «Гагаринский».

«Перекресток. Викинги. Песня рун» - для подростков от 14 до 17 лет. Как и «Викингах», в рамках ролевой игры каждый участник выберет для себя персонажа, характер и дело по плечу. Кроме создания собственного мира, ребята узнают больше о реальной истории викингов и их быте. Помимо испытаний, школьников ждут различные мастер-классы, связанные с культурой викингов.

Смену проведут в ФОК «Гагаринский».

В путевки входят трансфер туда и обратно, проживание на базе отдыха в номерах с удобствами по 2-3 человека, 5-разовое домашнее питание, работа медработника, работа инструкторов и приглашенных специалистов, игротехников, а также страхование от несчастного случая и подарки.

«Easy English» с Language & Management Alliance

Детский выездной проект с изучением английского языка рекомендуется детям от 8 до 16 лет. Смена продлится со 2 по 8 января. Ребят разместят в загородном клубе «Паршино». Педагоги и воспитатели – это сотрудники международной системы школ иностранных языков Language & Management Alliance (LMA).

В основе программы лежит методика интенсивного изучения иностранного языка с применением игровых технологий и частичного погружения. Мы используем технологию прямого ассоциирования для изучения новых слов, а игровые тренинги закрепляют полученные знания. По окончании смены участники получают сертификат LMA о прохождении языковой подготовки, - рассказывают представители организации.

Каждый день школьники посещают по 3-5 мероприятий на английском языке. Это могут быть спортивные состязания, интеллектуальные и творческие конкурсы, развлекательные и ролевые игры, дискотеки.

В путевку входят трансфер туда и обратно, проживание в 3-4-местных номерах, работа педагогов, 4-разовое питание и страховка от несчастных случаев.

Санаторий «Дюжонок»

Санаторий находится в поселке Билимбай на берегу пруда. Санаторий-профилакторий «Дюжонок» в 2022 году стал победителем в конкурсе «Лучший загородный оздоровительный лагерь Свердловской области» в номинации «Детское самоуправление».

Зимняя смена «Новогодний экспресс» одна из наиболее продолжительных. Она продлится с 29 декабря 2022 года по 11 января 2023 года. Ребят ждет 5-разовое полноценное питание и проживание в 3-местных номерах. Родители могут выбрать лечение по программам «Оздоровление», «Плоскостопие», «Нарушение осанки», «Часто болеющие дети».

Из игровых программ можно выбрать «Мисс Снегурочка – 2023», «Отрядный Флешмоб», «Рождественские истории». Из спортивных - «Зимняя забава», «Новогодняя мозаика», «Снайперы на снегу». Для детей будут проведены квесты «Снежная история» и «Поиск Нового года» и пешеходная экскурсия на скалу «Дюжонок. Также их ждут работы кружков, мастер-классы, концерты, кинопоказы, катания с ледяных горок и дискотеки.

МАУ ДОК «Звездный»

В поселке Леневка Пригородный район Свердловской области у Нижнего Тагила находится загородный лагерь «Звездный». В 2022 году лагерь стал лидером в организации отдыха и оздоровления детей в номинации «Лучшая инфраструктура» в областном конкурсе на лучший загородный оздоровительный лагерь.

Сотрудники лагеря уже украсили лагерь новогодними декорациями, нарядили елку и вовсю репетируют новогодний концерт.

Смена продлится с 30 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

В день приезда, 30 декабря, ребят ждет игра на командообразование «Новогодние приключения». 31 декабря будет шок талантов «Новогодняя волна» и развлечения у елки. 1 января ребят ждут сказки от Бабы Яги, а 2 января – программа «Новогодний вернисаж». 3 января – «Новогодние рекорды» и концерт «Битва хоров». 4 января – фотокросс и веселые старты, 5 января – концерт «Под звездным небом января».

Кроме досуговых мероприятий ребята смогут кататься на коньках и лыжах. Для этого залит каток и продолжена лыжная трасса.

Загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек»

Загородный оздоровительный лагерь «Уральский огонек» работает круглый год. Он расположен в 1,5 км от поселка Евстюниха, на берегу реки Баранча, недалеко от Нижнего Тагила. Площадь лагеря составляет 10,5 гектара, территория обеспечена видеонаблюдением.

Ребята проживают в 2-местных и 3-местных номерах. Чтобы дети пили чистую воду, здесь есть артезианская скважина. Отопление обеспечивается собственной котельной.

Смена продлится с 30 декабря по 6 января. Для ребят работают лыжная трасса, трасса для снегокатов и каток.

Загородный оздоровительный лагерь «Антоновский»

Лагерь «Антоновский» расположен в 15 км от города Нижний Тагил, в районе поселка Черноисточинск, на берегу реки Черная.

Его площадь составляет 24,1 га и оборудована системой видеонаблюдения. Также здесь есть автономные очистные сооружения, котельная, две артезианские скважины и водонапорная башня.

В путевку входят трансфер, полноценное питание и работа обслуживающего персонала и педагогов.

Зимой лагерь будет работать для школьников от 7 до 17,5 лет. Смена продлится с 30 декабря по 6 января. Сейчас команда проекта украшает лагерь и готовит программы для детского досуга.

Загородный лагерь «Исетские зори»

Лагерь находится в 30 километрах от города Каменска-Уральского, на берегу реки Исеть. Учреждение работает в круглосуточном режиме. Территория занимает 16,5 га.

Недавно в лагере открылся комплекс, в который вошли два спортивных зала, бассейн и хамам. На базе лагеря регулярно проходят сборы, а также возможны областные и российские турниры.

Смена продлится с 2 по 8 января 2023 года. Каждая смена реализует программу «Профессии будущего». К покупке на зимнюю смену доступны два вида путевок: общая и спортивная.

Санаторий «У трех пещер»

Санаторий находится непосредственно в черте города Каменск-Уральский, по адресу переулок Санаторный, 26.

В санатории есть множество программ для здоровья. Для школьников можно выделить программу «Здоровье ребенка – счастье мамы», в рамках которой есть ароматерапия, фиточай, соляная пещера, кедровая бочка, бассейн.

В лагере при санатории детьми занимаются профессиональные воспитатели и вожатые. Смена продлится с 30 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Санаторий «Курьи»

Санаторий находится вблизи города Сухой Лог, на базе источника слабожелезистых вод, в 120 км к востоку от Екатеринбурга. Здесь есть лечебные ванны, кедровая бочка, фитотерапия и массажи.

Детей санаторий принимает летом и зимой. Для школьников есть детский бассейн с горками, игровая комната, игровая площадка, игровые автоматы. Также на зимней смене работает пункт проката, где ребята могут взять коньки и лыжи, чтобы покататься на катке или по лыжной трассе.

Зимнюю смену проведут с 30 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.