На Урале будут судить владельца лодки, обвиняемого в гибели подростка

От лопастей работающего мотора рыбаки, упавшие в воду, получили травмы Фото: СК по Свердловской области

На Урале будут судить 27-летнего владельца лодки, обвиняемого в гибели 15-летнего мальчика. По версии следствия, подросток утонул во время рыбалки с обвиняемым. Трагедия произошла 7 августа 2022 года на акватории реки Тавда вблизи деревни Галкино Таборинского района.

- Обвиняемый, прибыв на нужный участок водоема, заглушил двигатель и, в нарушение соответствующих норм, не перевел рычаг переключения передач двигателя в нейтральное положение, - рассказали в СК по Свердловской области. - В дальнейшем, когда мотор потребовалось вновь завести, обвиняемый, сидевший на корме лодки, попросил сделать это находившегося в другой части лодки подростка. Для того чтобы запустить мотор, несовершеннолетний также переместился на корму, в связи с чем центр тяжести у лодки был смещен.

Фото: СК по Свердловской области

Когда подросток потянул за рукоятку ручного стартера, мотор завелся и лодка резко двинулась вперед. Из-за этого произошел подъем ее носовой части над водой и оба рыбака упали в воду. Работающий мотор лопастями причинил травмы и обвиняемому и подростку.

Владелец лодки смог добраться до берега и вызвать полицию. Подросток же утонул. Его тело нашли спустя несколько дней.

- По имеющимся данным, юноша не умел плавать, хотя занимался спортом, играл в хоккей в городской команде, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Молодой человек воспитывался в полной семье. Ни он сам, ни семья на учете в полиции не состояли.

Фото: СК по Свердловской области

Известно, что владелец лодки был пьян. Кроме того, оба участника рыбалки - и обвиняемый и подросток были без спасательных жилетов.

Владельца лодки обвиняют по ч.2.1 ст.263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Ему грозит от пяти до двенадцати лет лишения свободы. Уголовное дело направили в суд.