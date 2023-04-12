«Оставил записи в компьютере и телефоне»: родные покончившего с собой первокурсника в Татарстане рассказали о трагедии

Молодой парень мечтал получить степень ученого. Фото: соцсети

Шестнадцатилетний Денис из Свердловской области ушел из жизни 30 марта 2023 года в Республике Татарстан. Подросток обучался на первом курсе «Алабуга Политеха» - образовательного центра, в котором студенты и учатся, и работают. Его гибель стала для всех шоком. Близкие Дениса рассказали «КП-Екатеринбург» о том, что предшествовало трагедии.

«РАЗГОВАРИЛИ ЗА ЧАС ДО ГИБЕЛИ»

Шестнадцатилетний парень учился на специальности «Лечебное дело и медицинская техника» в «Алабуха Политех». - Попрощаться с Денисом пришло очень много людей. Во время отпевания слез не мог сдержать даже Батюшка, - вздыхает знакомый семьи. - Денис очень ждал Пасху, так как был верующим. Он собирался приехать на Урал, чтобы пойти на службу в Храм-на-Крови. Планов у Дениски было много – уйти из политеха, получить образование в медицине, а затем высшее образование в университете, стать кандидатом наук. Но все оборвалось за каких-то 60 минут после его разговора с родителями.

По слова близких, в день трагедии утром, 30 марта, Денис созванивался с родителями. Тревоги в его голосе слышно не было. Родные добавляют: мальчик учился прилежно и не пропускал занятия. Однако отчислиться у Дениса желание все-таки было.

- 30 марта, Денис позвонил родителям. Это был обычный разговор в восемь часов утра. О проблемах Денис не говорил, так как был сильным парнем. Но в тот день речь шла о том, что родители приедут в политех и побеседуют со всеми его кураторами, преподавателями и выяснят, почему ребенок хочет отчислиться. После звонка буквально в течение 60 минут его не стало, - говорит один из родственников Дениса.

Денис планировал приехать на Пасху к родным. Фото: читатель «КП»

«ДОВЕЛИ ДО САМОУБИЙСТВА?»

О смерти ребенка родители узнали от кураторов по телефону. Они немедленно купили билеты на поезд и приехали в Татарстан. Уже на месте представители учебного заведения озвучили одну из версий произошедшего.

- Маму и папу Дениса встретили на вокзале, а на следующий день в 9 утра их забрали из гостиницы. Одна из первых версий, была такой: утром Денис и его сосед проснулись по московскому времени в 07:45. Они пообщались с родителями по телефону и решили перезавести будильник. Сосед проснулся около 10 утра, а Дениса не было в комнате. Туалет был закрыт. Когда сосед вскрыл дверь, то увидел внутри, что Денис был мертв. После этого сосед стал звать на помощь ребят, - добавляет собеседник «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе СКР Республики Татарстан от комментариев воздержались. Однако пояснили «КП-Екатеринбург», что по факту произошедшего было заведено дело по статье 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

- Дениса нашли без очков. Они лежали в трех метрах от его тела. У мальчика плохое зрение -8,5 дптр. В голове не укладывается как ребенок мог с утра совершить суицид, да еще с такой близорукостью? - рассказывает родственник. – Но политех и его представители сказали, что это суицид. Уже в семь вечера родителям выдали гроб с телом сына и все оформленные документы. Им оплатили гроб, крест и транспортировку тела, а также копку могилы.

«ОСТАВИЛ ЗАПИСКИ»

По словам собеседника, Денис готовил материал об условиях обучения в колледже. Соответствующие записки, попавшие в Сеть, были найдены после гибели в комнате Дениса.

- У Дениса было много записей в компьютере, телефоне. Он возмущался качеством образования, а также тем, что преподаватели заставляют их писать положительные отзывы о политехе. Насколько нам известно, дети проживают прямо у промзоны, что является нарушением. Также их принуждали участвовать в командно-лидерских соревнованиях по пейнтболу. Проигравшие команды копают окопы в плохую погоду, - уверяет друг семьи мальчика.

В «Политех Алабуга» студенты могут получать зарплату. Родственники подтверждают, что на территории особой экономической зоны Денис зарабатывал от 3 до 60 тысяч рублей в месяц. Но если студент отчисляется из политеха, то он должен выплатить «неустойку»

- Денис воспринимал свой уход из учебного заведения, как нечто неизбежное. Возмещение средств за учебу его не пугало. Родители также не оказывали давления со своей стороны. Он все-таки был самостоятельным парнем, - говорит собеседник. - Денис говорил, что в политехе все делается только напоказ. Им дают пользоваться современным и дорогим оборудованием, когда наступает период съемок рекламы. А затем, все это убирается и ребята больше не видят эти приборы. На новогодние праздники Денис приезжал со своим другом, который учился в политехе. Парень буквально в феврале оттуда отчислился. Причину по которой он это сделал раскрывать не стал, их же научили не жаловаться.

Родные Дениса намерены выяснить, что на самом деле случилось с парнем. По их словам, представители учебного заведения блокируют все сообщения родителей мальчика в соцсетях.

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