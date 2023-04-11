Эксперт объяснил, зачем уральцам нужны «умные счетчики»

Новое оборудование сделает все начисления и расчеты прозрачными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минстрой взбудоражил собственников жилья очередной инициативой - владельцев квартир хотят обязать за свой счет устанавливать «умные счетчики». Причины для недовольства есть: только президент ввел мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг и ресурсов, как представители ЖКХ нашли способ сорвать куш.

Придумали установку «умных счетчиков», которая обойдется каждому собственнику в копеечку, и даже не объяснили, какую выгоду получит от нового оборудования собственник. Есть подозрение, что сознательно не объяснили, ведь выгода очевидна далеко не всем.

Сначала устанавливать «умные счетчики» по Постановлению № 552 обязали во всех новых домах, которые вводятся в эксплуатацию с 2023 года. Потом обяжут всех остальных.

ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

По словам руководителя свердловского центра НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ» Евгения Сутягина, новое оборудование будет централизованно собирать информацию в квартире у собственника и передавать ее на пункт управления в управляющую компанию. Собственнику не нужно самостоятельно передавать данные, они снимаются автоматически.

Разницу ощутят в свою пользу те, кто сидит на нормативе. Оказывается, таких людей немало, и не только в области, но и в Екатеринбурге.

- Например, прописан один человек в квартире, он платит за себя, но все равно по нормативу. Если он будет использовать «умный счетчик», то будет платить опять же за себя, но в процентном соотношении может быть до 45 % меньше, - говорит Евгений Сутягин в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3 fm].

Евгений Сутягин объяснил, зачем нужны "умные счетчики" Фото: Людмила ВАРАКИНА

Есть мнение, что весь смысл установки «умных счетчиков» - в борьбе с неплательщиками, которых ресурсоснабжающая организация будет отключать автоматически. Получается, что в этом случае такое оборудование выгодно поставщикам ресурса, но платит за него все равно потребитель.

- По Постановлению № 92 ресурсоснабжающие компании должны установить эти счетчики всем. Но они говорят, что за свой счет установят только там, где они есть и нуждаются в замене. Если счетчика не было, то мы трубу с ресурсом до дома дотянули, счетчик общий на нее поставили, а в квартирах за свой счет устанавливайте. Все это из-за размытой трактовки в законе, - говорит Сутягин.

Видимо, все идет к тому, что ставить новое оборудование придется все же за счет собственников. Но есть и положительная сторона вопроса.

НЕ ПЛАТИ ЗА «ТОГО ДЯДЮ»

По словам эксперта, благодаря «умным счетчикам» каждый будет платить за себя и никто не будет платить за «того дядю». Вот самый типичный пример. Есть пятиэтажка на 60 квартир, в каждой квартире установили «умный счетчик» - теперь видно, сколько потребляет и как платит каждая конкретная квартира. И, соответственно, кто не платит.

- Именно к ним приходит ресурсоснабжающая компания и говорит: «Вы не платите. Вот срок, если не заплатите - отключим». А пока непонятно, кто и сколько не платит, и все это скидывается в строчку «Содержание общедомового имущества». То есть сейчас вы платите за себя и за того товарища, который не платит. Установите «умный счетчик» - будете платить только за себя, - резюмирует Евгений Сутягин.

Напомним, что на федеральном уровне собственников хотят не только обязать за свой счет устанавливать оборудование, но и потом беспрепятственно пускать в дом представителей ресурсоснабжающих компаний для его проверки и ремонта.