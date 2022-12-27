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Общество27 декабря 2022 17:18

Световые фигуры за три миллиона: как Екатеринбург украсили к Новому году 2023

В Екатеринбурге к Новому году установили световые фигуры стоимостью три миллиона рублей
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
Огромную световую инсталляцию белого медведя поставили на Вайнера

Огромную световую инсталляцию белого медведя поставили на Вайнера

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург уже принарядился, чтобы встретить год своего 300-летия. По традиции украшенными оказались его центральные улицы. Преобразились также аллеи, парки, бизнес-центры и жилые кварталы.

Так украсили территорию возле ресторана «Сезоны»

Так украсили территорию возле ресторана «Сезоны»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

БЦ «Президент» деревья украсили 15-метровыми гирляндами

БЦ «Президент» деревья украсили 15-метровыми гирляндами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гирлянды на деревьях возле БЦ «Президент» создают особенный уют

Гирлянды на деревьях возле БЦ «Президент» создают особенный уют

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Макаровский мост в новогоднюю ночь будет светиться особенно ярко и красочно. В нем будут подсвечиваться не только горизонтальные, но и вертикальные опоры.

Одной из главных достопримечательностей в этом году стали огромные световые фигуры, которые зажгли вечером 26 декабря на улице Вайнера. Их высота достигает от трех до шести метров. Здесь фигуры корабля с алыми парусами и огромного конверта для письма Деду Морозу. А в центре одной из самых людных улиц уральской столицы установили фигуру белоснежного медведя высотой около пяти метров. Фигуры установила компания «Сима-ленд».

На Вайнера также установили большую арку и фигуру в виде конверта

На Вайнера также установили большую арку и фигуру в виде конверта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медведь высотой больше пяти метров

Медведь высотой больше пяти метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Высотой фигуры на Вайнера около пяти метров

Высотой фигуры на Вайнера около пяти метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще больше светящихся инсталляций в этом году можно найти на Плотнике. Это и гигантский подарок, внутрь которого можно зайти, и надпись «2023», и самые разные елочные шары. На Площади труда также установили большой разноцветный шар, на нем зажигается надпись «С 300-летием, Екатеринбург!».

На Плотинке установили самые разные светящиеся фигуры

На Плотинке установили самые разные светящиеся фигуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Площадь труда украшает шар, который светится разными цветами

Площадь труда украшает шар, который светится разными цветами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Праздник к нам приход!

Праздник к нам приход!

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инсталяции включаются с наступлением темноты благодаря установленным в них световым датчикам. Стоимость всех световых фигур не раскрывается.

- Одна такая может стоить около трех миллионов и больше. Например, елочный шар возле делового центра «Демидов» стоит от двух до трех миллионов рублей. На Плотинке и на Вайнера фигуры стоят дороже, - рассказала главный специалист отдела дизайна городской среды департамента архитектуры Елена Бабина рассказала «КП-Екатеринбург».

Большой шар (слева на фото) стоит около трех миллионов

Большой шар (слева на фото) стоит около трех миллионов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У администрации традиционно поставили праздничную карету

У администрации традиционно поставили праздничную карету

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С наступлением вечера город начинает светиться сотнями огней

С наступлением вечера город начинает светиться сотнями огней

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще больше фото вы можете посмотреть (здесь)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ