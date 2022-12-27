Огромную световую инсталляцию белого медведя поставили на Вайнера
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Екатеринбург уже принарядился, чтобы встретить год своего 300-летия. По традиции украшенными оказались его центральные улицы. Преобразились также аллеи, парки, бизнес-центры и жилые кварталы.
Так украсили территорию возле ресторана «Сезоны»
Фото: Алексей БУЛАТОВ
БЦ «Президент» деревья украсили 15-метровыми гирляндами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Гирлянды на деревьях возле БЦ «Президент» создают особенный уют
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Макаровский мост в новогоднюю ночь будет светиться особенно ярко и красочно. В нем будут подсвечиваться не только горизонтальные, но и вертикальные опоры.
Одной из главных достопримечательностей в этом году стали огромные световые фигуры, которые зажгли вечером 26 декабря на улице Вайнера. Их высота достигает от трех до шести метров. Здесь фигуры корабля с алыми парусами и огромного конверта для письма Деду Морозу. А в центре одной из самых людных улиц уральской столицы установили фигуру белоснежного медведя высотой около пяти метров. Фигуры установила компания «Сима-ленд».
На Вайнера также установили большую арку и фигуру в виде конверта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Медведь высотой больше пяти метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Высотой фигуры на Вайнера около пяти метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Еще больше светящихся инсталляций в этом году можно найти на Плотнике. Это и гигантский подарок, внутрь которого можно зайти, и надпись «2023», и самые разные елочные шары. На Площади труда также установили большой разноцветный шар, на нем зажигается надпись «С 300-летием, Екатеринбург!».
На Плотинке установили самые разные светящиеся фигуры
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Площадь труда украшает шар, который светится разными цветами
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Праздник к нам приход!
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Инсталяции включаются с наступлением темноты благодаря установленным в них световым датчикам. Стоимость всех световых фигур не раскрывается.
- Одна такая может стоить около трех миллионов и больше. Например, елочный шар возле делового центра «Демидов» стоит от двух до трех миллионов рублей. На Плотинке и на Вайнера фигуры стоят дороже, - рассказала главный специалист отдела дизайна городской среды департамента архитектуры Елена Бабина рассказала «КП-Екатеринбург».
Большой шар (слева на фото) стоит около трех миллионов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
У администрации традиционно поставили праздничную карету
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С наступлением вечера город начинает светиться сотнями огней
Фото: Алексей БУЛАТОВ
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