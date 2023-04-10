В вестибюле скопилась толпа из пассажиров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в понедельник около 13 часов на станции метрополитена «Площадь 1905 года» произошло ЧП, из-за которого движение поездов в сторону Ботаники остановили. Оказалось, что на рельсы перед поездом упал 18-летний парень по имени Максим.

После этого пассажиров поезда аккуратно вывели со станции, новым пассажирам доступ ограничили, а у выхода со станции по улице 8 Марта остановилась машина с реанимационной бригадой.

Люди ждут, когда станция начнет работу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот как этот инцидент прокомментировал руководитель пресс-службы свердловского областного полицейского Главка полковник Валерий Горелых.

- Пострадал житель Верх-Исетского района Екатеринбурга по имени Максим 2004 года рождения. Он сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Его подняли с полотна на платформу. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Более точные обстоятельства инцидента выясняет полиция, - заявил полковник Горелых.

Станция метрополитена все еще закрыта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 13:30 молодого мужчину на носилках погрузили в автомобиль реанимационной бригады, передает с места событий корреспондент «КП-Екатеринбург».

- Нахожусь здесь минут 40. За это время успели вынести пострадавшего мужчину, из-за травм с перебинтованной головой. Перевязали не только голову, но и руку, он сильно покалечился, был без сознания, на месте была реанимация. У меня лично нет никакой паники и тревоги, но я опаздываю на совещание, пришлось переносить, - рассказал «КП-Екатеринбург» один из очевидцев Александр.

Станцию открыли в 14 часов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В вестибюле метрополитена скопилось много народа. В 14:00 станцию метрополитена открыли для движения.