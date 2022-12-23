Именно такая машина участвовала в съемках фильма Роберта Земекиса Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

Звезда кинотрилогии «Назад в будущее» попал в Верхнюю Пышму. И речь не про актеров, а про уникальный автомобиль DeLorean DMC-12, из которого по сюжету доктор Эммет Браун сделал машину времени. Впрочем, этот автомобиль и без участия в культовой киноленте довольно известен благодаря необычным дверям - при открытии они поднимаются, словно крылья птицы.

Одна из особенностей машины - двери, открывающиеся вертикально Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

- Невозможно собрать все в мире автомобили. Но можно собрать экземпляры, которые являются наиболее значимыми в мировой автоистории, - рассказывает заместитель директора Музейного комплекса УГМК Елена Филатова. - К таким относится и наш DeLorean 1981 года выпуска. Теперь он займет место в одном ряду с такими автолегендами как Citroen DS, Porsche 911, Jaguar XK120, Mercedes W600.

Делореан пополнил коллекцию Музейного комплекса УГМК в Верхней Пышме Фото: пресс-служба Музейного комплекса УГМК

Отметим, что DeLorean DMC-12 уже не выпускается. Ее придумал инженер Джон Делореан. Автомобиль должен был стать настоящей революцией на авторынке. Так оно, собственно и произошло. Но модель не прижилась. Двигатель был слабоват, машина часто ломалась. При этом стоила она почти в два раза больше изначально заявленной цены. В 1981 году машину начали выпускать, а в 1982-м производство свернули. Всего по миру разошлось около девяти тысяч таких машин. Сейчас за ними охотятся коллекционеры автотехники и просто фанаты трилогии «Назад в будущее».