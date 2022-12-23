Тестируем самую высокую горку Екатеринбурга в ЦПКиО

Горка в ЦПКиО высотой 17 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Для горожан в Екатеринбурге открылась самая высокая горка в городе. Ее высота – 17 метров, а длина спуска - аж 160 метров. Это больше, чем в прошлом году. Речь идет о зимней «Тинькофф горке» в парке Маяковского. С 23 декабря каждый желающий может с нее скатиться.

Корреспондент «КП-Екатеринбург» один из первых проверил, насколько страшно на ней кататься. В этом году спуски сделали экстремальнее и быстрее.

Длина спуска горки - 160 метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы провели анализ спроса у наших посетителей и пришли к выводу, что люди хотят больше экстрима. Поэтому в этом году мы оставили два склона, но сделали их круче и быстрее, - рассказывает «КП-Екатеринбург» пресс-атташе ЦПКиО Евгения Поль-Жданова.

На громадной горке можно кататься с семи лет. Для детей помладше и всех, кто боится высоких скоростей, рядом будет горка пониже и поспокойнее, она откроется в следующие выходные, 30 декабря.

Горка сделана не изо льда Фото: Алексей БУЛАТОВ

Еще команда парка придумала, как справиться с огромными очередями. Их уменьшат, сделав для обладателей абонемента отдельный вход на горку. Первый спуск после его покупки – в общей очереди, а следующие уже сразу можно подняться на склон.

Спуск и правда стал более захватывающий, потому что изменили угол склона. Поэтому снимать видео на телефоне во время катания лучше не стоит – он может просто улететь. На своих бубликах кататься нельзя, на горке есть свои специальные бублики.

Горка стала экстремальнее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как и в прошлом году, зимний аттракцион сделан без использования льда. Вместо него на нем специальное покрытие, которое от погоды практически не зависит. Поэтому даже при плюсовых температурах, которые ожидаются 24 декабря, кататься можно.

Для спуска есть специальные бублики Фото: Алексей БУЛАТОВ

Горка работает по расписанию: со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, по пятницам до 21:00, а в выходные и праздники – с 11:00 до 21:00. Билеты стоят 100 рублей для взрослых, четыре спуска – 300 рублей. Для детей с семи до 13 лет – один спуск 70 рублей, а четыре спуска – 200 рублей.