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Общество22 декабря 2022 9:30

В Екатеринбурге назвали среднюю зарплату - 69,5 тысячи рублей

По прогнозам, через три года в среднем екатеринбуржцы будут получать уже 89,3 тысячи
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
В Общественной палате города заявили, что в ближайшие три года произойдет восстановление роста реальных доходов населения

В Общественной палате города заявили, что в ближайшие три года произойдет восстановление роста реальных доходов населения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На заседании Общественной палаты Екатеринбурга сегодня, 22 декабря, озвучили прогноз социально-экономического развития города до 2025 года. Одна из самых любопытных цифр, которые прозвучали, касается средней зарплаты, которую получают екатеринбуржцы.

- Благодаря совместным действиям властей и социально ответственного бизнеса удалось не допустить массового высвобождения и резкого снижения доходов населения, - сказал начальник Департамента экономики администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. - За январь-сентябрь номинальная среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга зафиксирована на уровне 69 580 рублей. Темпы роста реальной зарплаты составляют 99,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Что же касается будущего Екатеринбурга, то, по прогнозам экономистов, доходы у населения города будут только расти.

- В 2023-2025 годах ожидается восстановление роста реальных доходов населения, - добавил Алексей Прядеин. – К 2025 году среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций Екатеринбурга предположительно достигнет 89 300 рублей.

Так, по прогнозу, в следующем году средняя зарплата будет 77,5 тысячи рублей, а в 2024-м - уже 83,5 тысячи рублей.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ