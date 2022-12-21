В Росстате посчитали стоимость главных новогодних салатов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году уральцам на незаменимые салаты для праздничного стола к Новому году придется потратить не менее 500 рублей. Такие данные приводит Росстат. В службе удалось подсчитать, сколько будут стоить любимые во всей стране салаты «Оливье» и «Сельдь под шубой».

Приготовить блюда к встрече 2023 года будет дороже, чем в прошлом году. Ни много, ни мало, «Оливье» подорожал почти на 9%. «Сельдь под шубой» выросла в цене на 5%.

- Среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросли цены на зеленый горошек и маринованные огурцы – на 17,94% за год. На 14,41% подорожал майонез, на 7,83% – вареная колбаса, - уточняют в Росстате.

Зато подешевели куриные яйца и овощи. Больше всех разница заметна на примере картофеля, который стал дешевле на 33,26%. Итого: в Свердловской области «Оливье» на традиционном новогоднем столе обойдется в среднем в 460 рублей.

Средняя стоимость "Оливье" по России. Фото: Росстат

Такая стоимость вышла из подсчетов на среднюю порцию: четыре куриных яйца, 0,4 килограмма колбасы, картофеля и маринованных огурцов, одна баночка горошка, и по 0,2 килограмма майонеза и моркови.

«Сельдь под шубой» стала дороже за счет повышения цены на главный ингредиент. Сельдь теперь дороже на 18 с лишним процентов относительно прошлому году. Прибавим сюда тот же подорожавший майонез, который нужен и для «Оливье».

Однако для этого салата нужна и картошка, которая, как сказано выше, подешевела аж на 33%. Несущественно, но все же подешевел лук, теперь он стоит меньше, чем в прошлом году на пять с половиной процентов.

Средняя стоимсоть "Сельди под шубой" по России. Фото: Росстат

Классическая «Сельдь под шубой» в Свердловской области, по подсчетам Росстата, стоит в этом году 225 рублей. В такую сумму укладываются два куриных яйца, по 0,3 килограмма свеклы и майонеза, картофель – 0,4 килограмма, сельди взяли 0,38 килограмма.