На Урале осудили женщину, погубившую в пьяном ДТП месячного сына и подругу

Разогнавшись до 100 км/час женщина не справилась с управлением на мокрой дороге Фото: СК по Свердловской области

В Талице осудили 38-летнюю женщину, погубившую в пьяном ДТП месячного сына и подругу. Страшная авария произошла 22 марта 2022 года.

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2,5 года, - рассказали в СК по Свердловской области.

Женщину признали виновной по п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Фото: СК по Свердловской области

По данным прокуратуры, женщина после бурной ночи, во время которой она употребляла алкоголь и наркотики, села за руль своего Renault Sandero вместе с компанией знакомых и малышом. Она заехала по делам, свозила сына в больницу, а на обратном пути устроила смертельную аварию.

Разогнавшись до 100 км/час, она не справилась с управлением на мокрой дороге и вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Ford Focus, за рулем которого находилась 48-летняя женщина - директор МКОУ «Яровская средняя общеобразовательная школа».

- Полицейские установили на месте аварии личности погибших и пострадавших, провели необходимые замеры и выявили в крови виновницы аварии этанол в размере 0,62 промилле. Водительский стаж женщины, находившейся за рулем Renault, составляет 6 лет, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Фото: СК по Свердловской области

Авария унесла жизнь малыша горе-матери, севшей в неадекватном состоянии за руль, и ее 41-летней подруги, сидевших на заднем сиденье машины. Также в ДТП был причинен вред средней тяжести 40-летнему мужчине из Renault и тяжкий сред здоровью женщине из встречного Ford Focus.