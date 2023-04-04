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Происшествия4 апреля 2023 14:41

«Осталось трое детей»: знакомая рассказала о погибшем мужчине, которого толпа забила насмерть в бильярдной Сысерти

В Сысерти толпа налетчиков избила до смерти мужчину
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Как уверяет знакомая семьи, самому младшему из нападавших 19 лет

Как уверяет знакомая семьи, самому младшему из нападавших 19 лет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти, 2 апреля, около 22:30 в букмекерской конторе на улице Орджоникидзе произошло ЧП. Группа мужчин устроила зверскую потасовку, напав на своих знакомых, которые мирно играли в бильярд. Налетчики ожесточенно избивали посетителей кием и шаром. Один из мужчин скончался на месте.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Как сообщали в пресс-службе регионального СК, предварительно, ЧП могло произойти на фоне личной неприязни между участниками смертельной драки.

- Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР анализируют съёмки с камер видеонаблюдения. Также они отрабатывают на причастность к нападению граждан, доставленных в полицию. Среди них есть ранее судимые. Произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. - Раскрытие преступления находится на контроле руководства регионального полицейского главка. В мероприятиях задействованы опытные оперуполномоченные.

Знакомая семьи Арина Николаева (имя изменено – прим. ред.) рассказала «КП-Екатеринбург» об убитом мужчине, а также о пострадавших в ходе драки. По ее словам, ожесточенное избиение устроила местная группировка, которая не в первый раз провоцирует конфликты.

- В этой группировке больше 10 человек. Они пытались здесь устроить «лихие девяностые». Их не раз замечали в конфликтных ситуациях в городе. Сторону нападавших знаем, их родителей знаем с положительной стороны. У одного из нападавших мама работает в полиции. Самому младшему участнику группировки -19 лет, - рассказывает знакомая погибшего Арина Николаева. - Ребята играли в бильярд, когда парни зашли к ним. Они не ожидали их визита, пожали им руки, а затем мужики начали нападать на ребят толпой. Они просто добивали кием мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Медики Екатеринбурга спасают второго пострадавшего

Медики Екатеринбурга спасают второго пострадавшего

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, как рассказала знакомая, после расправы налетчики выбежали из помещения и поспешили скрыться до приезда полицейских. Один из них приехал на личном автомобиле.

- Шестерых нападавших объявили в розыск. Автомобиль одного из участников драки полицейские увезли на спецстоянку. Наш знакомый Арам умер на месте от полученных травм. У него осталось трое детей. Младшему всего лишь три месяца. Это был прекрасный человек и очень заботливый папа! Он работал в сфере строительства, делал ремонты в частных домах и квартирах. Арам был отзывчивым и ответственным, на него всегда можно было положиться, - говорит Арина. - Второго пострадавшего Эдуарда сейчас спасают медики в больнице №36 Екатеринбурга. Он в тяжелом состоянии. Мы очень переживаем и молимся о том, чтобы он выжил. Эдуард мог постоять за себя и дать им отпор. Он спортсмен, играет в футбол. Детей у него нет.

Дело находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ