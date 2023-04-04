«Осталось трое детей»: знакомая рассказала о погибшем мужчине, которого толпа забила насмерть в бильярдной Сысерти

Как уверяет знакомая семьи, самому младшему из нападавших 19 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти, 2 апреля, около 22:30 в букмекерской конторе на улице Орджоникидзе произошло ЧП. Группа мужчин устроила зверскую потасовку, напав на своих знакомых, которые мирно играли в бильярд. Налетчики ожесточенно избивали посетителей кием и шаром. Один из мужчин скончался на месте.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору». Как сообщали в пресс-службе регионального СК, предварительно, ЧП могло произойти на фоне личной неприязни между участниками смертельной драки.

- Сотрудники уголовного розыска и следователи СКР анализируют съёмки с камер видеонаблюдения. Также они отрабатывают на причастность к нападению граждан, доставленных в полицию. Среди них есть ранее судимые. Произошедший криминальный эпизод не имеет признаков межнационального конфликта, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых. - Раскрытие преступления находится на контроле руководства регионального полицейского главка. В мероприятиях задействованы опытные оперуполномоченные.

Знакомая семьи Арина Николаева (имя изменено – прим. ред.) рассказала «КП-Екатеринбург» об убитом мужчине, а также о пострадавших в ходе драки. По ее словам, ожесточенное избиение устроила местная группировка, которая не в первый раз провоцирует конфликты.

- В этой группировке больше 10 человек. Они пытались здесь устроить «лихие девяностые». Их не раз замечали в конфликтных ситуациях в городе. Сторону нападавших знаем, их родителей знаем с положительной стороны. У одного из нападавших мама работает в полиции. Самому младшему участнику группировки -19 лет, - рассказывает знакомая погибшего Арина Николаева. - Ребята играли в бильярд, когда парни зашли к ним. Они не ожидали их визита, пожали им руки, а затем мужики начали нападать на ребят толпой. Они просто добивали кием мужчину, который уже не подавал признаков жизни.

Медики Екатеринбурга спасают второго пострадавшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также, как рассказала знакомая, после расправы налетчики выбежали из помещения и поспешили скрыться до приезда полицейских. Один из них приехал на личном автомобиле.

- Шестерых нападавших объявили в розыск. Автомобиль одного из участников драки полицейские увезли на спецстоянку. Наш знакомый Арам умер на месте от полученных травм. У него осталось трое детей. Младшему всего лишь три месяца. Это был прекрасный человек и очень заботливый папа! Он работал в сфере строительства, делал ремонты в частных домах и квартирах. Арам был отзывчивым и ответственным, на него всегда можно было положиться, - говорит Арина. - Второго пострадавшего Эдуарда сейчас спасают медики в больнице №36 Екатеринбурга. Он в тяжелом состоянии. Мы очень переживаем и молимся о том, чтобы он выжил. Эдуард мог постоять за себя и дать им отпор. Он спортсмен, играет в футбол. Детей у него нет.

Дело находится на контроле руководства следственного управления СКР по Свердловской области.