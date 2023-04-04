Молодой вандал разгромил лифт в Академическом

Пьяный мужчина подрался с лифтом и получил штраф. Фото: УК "Академический"

В Академическом районе Екатеринбурга очередной вандал попался на запись камеры видеонаблюдения. В одном из домов по улице Академика Парина молодой нетрезвый мужчина пинал ногами двери лифта, деформировав их, а также выбил отводку, при помощи которой открывается и закрывается лифт.

Инцидент произошел после срабатывания системы пожарной сигнализации. Лифты опустились на 1 этаж и встали с открытыми дверями.

- Пока дежурный не проверит, ложная это тревога или нужно вызывать спасателей, система не отключится, а значит, лифты не заработают, - рассказывают в пресс-службе УК «Академический».

Молодой человек решил сам запустить оборудование при помощи хаотичного нажатия кнопок, а также пинков. Последствия неадекватного поведения местного жителя пришлось исправлять специалистам по лифтам.

Вандала вычислили по записи с камеры видеонаблюдения, после чего провели с ним беседу и выписали штраф в 30 тысяч рублей. Его согласился оплатить работодатель.