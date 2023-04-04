В Нижнем Тагиле школьница пыталась выбраться из квартиры по канату из простыней, но сорвалась и лишилась ноги

По предварительным данным, ребенок упал с высоты пятого этажа Фото: сосцети
В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь школьницы, которая получила сильную травму при падении с высоты. Все случилось в шестом часу вечера в понедельник, 3 апреля. По предварительным данным, девочка-подросток пыталась покинуть свою квартиру, сделав канат из постельного белья – простыней и пододеяльников. В итоге она сорвалась.
- По предварительным данным, она хотела выйти на улицу, но родители ей этого не позволяли, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Она смастерила веревку из простыней, попыталась спуститься. Но не рассчитала силы и сорвалась с пятого этажа, получив серьезные увечья и потеряв ногу при ударе о землю.
Медики оказывают помощь девочке Фото: соцсети
По одной из версий, ноги школьница лишилась из-за того, что ударилась ею об урну одного из магазинов, работавших в этом доме.
- Жуткий случай произошел не в отсутствие родителей дома, как часто бывает, а напротив – мама девочки находилась в соседней комнате. Именно она обнаружила, что случилось с дочерью, - добавил Валерий Горелых.
По словам очевидцев, канат из простыней заканчивался на уровне второго этажа Фото: читатель «КП»
Как рассказала «КП-Екатеринбург» одна из очевидцев, после того как девочка упала, к ней сбежались прохожие. Кто-то вызвал полицию и скорую.
- Народ стоял вокруг нее. Полиция ее осматривала. Никаких криков слышно не было, возможно, она сознание потеряла, - рассказывает очевидец. - Один ботинок девочки лежал на лесенке у магазина рядом. Я тогда еще не понимала, как она так ботинок потеряла. А еще вокруг было много крови. Я посмотрела вверх, а там простыни болтаются, спускаясь буквально до второго этажа. То есть их даже до земли не хватало. Как она хотела спуститься по ним, вообще непонятно.
По одной из версий, девочка при падении ударилась об урну и потеряла ногу. На асфальте еще видны пятна от крови Фото: читатель «КП»