В Нижнем Тагиле школьница пыталась выбраться из квартиры по канату из простыней, но сорвалась и лишилась ноги

По предварительным данным, ребенок упал с высоты пятого этажа Фото: сосцети

В Нижнем Тагиле врачи борются за жизнь школьницы, которая получила сильную травму при падении с высоты. Все случилось в шестом часу вечера в понедельник, 3 апреля. По предварительным данным, девочка-подросток пыталась покинуть свою квартиру, сделав канат из постельного белья – простыней и пододеяльников. В итоге она сорвалась.

- По предварительным данным, она хотела выйти на улицу, но родители ей этого не позволяли, - прокомментировал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Она смастерила веревку из простыней, попыталась спуститься. Но не рассчитала силы и сорвалась с пятого этажа, получив серьезные увечья и потеряв ногу при ударе о землю.

Медики оказывают помощь девочке Фото: соцсети

По одной из версий, ноги школьница лишилась из-за того, что ударилась ею об урну одного из магазинов, работавших в этом доме.

- Жуткий случай произошел не в отсутствие родителей дома, как часто бывает, а напротив – мама девочки находилась в соседней комнате. Именно она обнаружила, что случилось с дочерью, - добавил Валерий Горелых.

По словам очевидцев, канат из простыней заканчивался на уровне второго этажа Фото: читатель «КП»

Как рассказала «КП-Екатеринбург» одна из очевидцев, после того как девочка упала, к ней сбежались прохожие. Кто-то вызвал полицию и скорую.

- Народ стоял вокруг нее. Полиция ее осматривала. Никаких криков слышно не было, возможно, она сознание потеряла, - рассказывает очевидец. - Один ботинок девочки лежал на лесенке у магазина рядом. Я тогда еще не понимала, как она так ботинок потеряла. А еще вокруг было много крови. Я посмотрела вверх, а там простыни болтаются, спускаясь буквально до второго этажа. То есть их даже до земли не хватало. Как она хотела спуститься по ним, вообще непонятно.