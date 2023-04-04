Когда и на что может проявиться сезонная аллергия на Урале в 2023 году

ТОполиный пух - один из самых известных и навязчивых аллергенов на Урале. Второй по значимости - аллергия на березу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Флора на Урале, как и по всей России, богата. В регионе растут различные виды деревьев, трав, кустарников, цветов. Видовое многообразие – это хорошо, но некоторые люди страдают от аллергических реакций на рост растений весной, летом и осенью. Поллиноз на Урале может возникать в период, когда происходит спорообразование или цветение разных видов растений. «КП-Екатеринбург» расскажет, каков календарь цветения для аллергиков на Урале в 2023 году.

Календарь цветения и пыления для аллергиков на Урале в 2023 году

В каждом регионе представлены свои растения, которые растут в свой промежуток времени. На Урале растения появляются позже, чем в средней полосе и тем более на юге, но позже, чем в Сибири.

Март – аллергия на мать-и-мачеху, ромашку

Апрель – аллергия на березу, тополь, ольху, орешник, клен, вяз, иву, тис, ковыль, мать-и-мачеху, ромашку, кладоспориум

Май – аллергия на тополь, березу, ольху, орешник, клен, тис, липу, ясень, дуб, ель, сосну, иву, тимофеевку, овсяницу, лисохвост, мятлик, ковыль, ежу, пшеницу, ромашку, кладоспориум, альтернарию

Июнь – аллергия на березу, иву, клен, липу, сосну, ель, тимофеевку, овсяницу, лисохвост, мятлик, ковыль, ежу, крапиву, полынь, пшеницу, посевной рис, овес, ячмень, сорго посевной, коноплю, кладоспориум, альтернарию

Июль – аллергия на сосну, липу, крапиву, щавель, полынь, тимофеевку, овсяницу, мятлик, ежу, посевной рис, овес, ячмень, лебеду, коноплю, кладоспориум, альтернарию

Август – аллергия на сосну, липу, полынь, крапиву, щавель, тимофеевку, овсяницу луговую, плевел, овес, посевной рис, лебеду, коноплю, амброзию, кладоспориум, альтернарию

Сентябрь – аллергия на плевел, посевной рис, амброзию.