«Было больно смотреть на чужих детей»: екатеринбурженка девять раз сделала ЭКО, чтобы родить двоих сыновей

Алена с сыновьями Сашей (справа) и Андреем. Фото: из архива героини публикации

- Мои сокровища! - крепко прижимает к груди двоих сыновей 45-летняя Алена Кузнецова.

Жительнице Екатеринбурга поставили диагноз «бесплодие», когда ей было 32 года. Но больше всего на свете она мечтала стать мамой. За 13 лет женщина девять раз делала ЭКО, проходила через боль, страх и слезы, несколько раз теряла детей во время неудачной беременности, но не сдавалась. Старшего сына Алена родила в 41 год, младший появился спустя еще два года. Мать двоих детей рассказала «КП-Екатеринбург», как ее организм выдержал такое количество процедур экстракорпорального оплодотворения и что помогало ей не опускать руки.

«МЕЧТАЛА О ДВОИХ СЫНОВЬЯХ»

В 2009 году Алена познакомилась со своим первым мужем. Тогда она жила в Каменске-Уральском и работала директором филиала юридической академии. Женщина мечтала о детях, но самостоятельно забеременеть у нее не получалось.

Алена с детства мечтала быть мамой двоих сыновей. Фото: из архива героини публикации

- В 2010 году мы впервые решились на ЭКО. Предварительно сдали целый список анализов. Все показатели говорили о том, что все хорошо, мы с радостью и надеждой пошли на первую процедуру, но клетка не прижилась. Тогда я прошла обследование. Мне поставили диагноз «бесплодие неясного генеза». Это значит, что причины заболевания врачи выявить не смогли, - рассказывает Алена.

«Так просто я не сдамся», - сказала себе она. За следующие шесть лет у нее было еще шесть попыток ЭКО. Вновь и вновь она вместе с мужем сдавала анализы, поддерживала здоровье витаминами и специальными препаратами, которые выписывают после процедуры. Но это так и не привело ее к мечте.

- Каждый раз, когда я в отчаянии задавалась вопросом: «Почему я?», мне вспоминалась одна женщина, которую я встретила в коридоре, придя на самую первую процедуру ЭКО. Она сидела на стуле и плакала навзрыд. Муж держал ее за руку и говорил: «У нас обязательно все получится!» А она обессилено отвечала: «Это уже 13-я попытка!» Я подошла и тоже взяла ее за руку, пожелала ей, чтобы ее мечта исполнилась, а сама подумала: «Ого! Если она так долго не сдается, не сдамся и я. Пока позволит здоровье, буду бороться», - вспоминает женщина.

Алена решила бороться за свою мечту до конца, пока ей это будет позволять здоровье. Фото: из архива героини публикации

«БЫЛО БОЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ЧУЖИХ ДЕТЕЙ»

За шесть лет Алене два раза удалось забеременеть. Впервые заветные две полоски она увидела в 2013 году, но на восьмой неделе случилась замершая беременность – клетка не прижилась. А после седьмой попытки в 2016 году женщина уже готовилась к появлению дочки, но на 26-й неделе беременность пришлось прервать по медицинским показаниям.

- Там были осложнения… Это самый тяжелый период за всю мою жизнь. Я уже поверила, что стану мамой, но вмиг все оборвалось снова. Пока я лежала в больнице, мой первый муж забрал все вещи из дома и ушел. Он говорил, что устал и больше не может это терпеть. Я вернулась из больницы, и на следующий же день подала на развод, - рассказывает мама двоих детей.

Несколько месяцев Алена практически ни с кем не общалась, каждый день заканчивался истерикой и мыслями, что теперь ей точно пора попрощаться с мечтой о материнстве.

Старшему сыну Саше (слева) 4 года, младшему Андрюше – 1,7. Фото: из архива героини публикации

- Мне было больно смотреть на детские площадки, на чужих детей... Все это время со мной на связи круглосуточно была мой репродуктолог (врач, занимающийся бесплодием. - Прим. ред.). Она вела меня с самого начала и в этот период все время говорила: «У нас еще есть запас времени и сил, потому что твои яичники работают очень хорошо», - рассказывает женщина.

В то же время на работе Алена познакомилась с Игорем. Он стал для Алены хорошим другом, поддерживал. «Ты прошла такой трудный путь и просто обязана быть счастливой!» - говорил он. А через несколько месяцев Алена и Игорь поняли, что любят друг друга.

«МУЖ ОБЕЩАЛ, ЧТО НАС БУДЕТ ЧЕТВЕРО»

- Я обещаю тебе, наступит день, когда мы поедем в большое путешествие на машине вчетвером, - говорил Игорь Алене перед восьмой попыткой ЭКО.

В марте 2017 года Алена переехала к Игорю в Екатеринбург и устроилась на должность заместителя коммерческого директора в одном из институтов. В 2018 году Алена сделала восьмую процедуру искусственного оплодотворения.

Перед ЭКО важно сдать необходимые анализы, а после процедуры пройти курс восстановления организма. Фото: из архива героини публикации

- Перед этим ЭКО мы с Игорем отправили клетки на генетическую экспертизу в Санкт-Петербург. Из пяти клеток здоровыми оказались три. Так как я всегда мечтала о двоих сыновьях, решили пересадить сразу две клеточки, а третью отправили на криоконсервацию. Прижилась одна. Я тихо прошептала мужу: «Кажется, у нас получилось!», - рассказывает женщина. - В эту беременность я верила во все советы и приметы: много гуляла, пила витамины, тепло одевалась, отключала дома Wi-Fi, не читала новости, читала полезные и добрые книги, мало общалась по телефону, даже вешала красные трусы на люстру… (Смеется.)

Алену трясло каждый раз, когда нужно было сдавать анализы и ездить на УЗИ. Женщине все время казалось, что ей скажут о каких-то осложнениях, но врачи, наоборот, подбадривали ее и говорили, что плод отлично развивается.

- Муж отвлекал меня путешествиями, а я тем временем добавилась во все «мамские» чаты от центра, в котором делала ЭКО, у меня появились новые друзья, мы чаще стали ходить в гости, - улыбается Алена.

Алена родила Сашу 18 октября 2018 года. Фото: из архива героини публикации

Саша родился 18 октября 2018 года. Женщине делали кесарево. Игорь терпеливо ждал в коридоре.

- Когда мне положили его на грудь, я разревелась от счастья. Врач успокаивала: «Ну, все-все. Это твой сын, он лежит у тебя на груди, ты его любишь, и он тебя очень любит. Сейчас мы папу позовем…», - вспоминает Алена.

Перед девятой попыткой Алене пришлось ждать два года – после кесарева это обязательное условие. Второй сын Андрюша появился у пары 13 августа 2021 года.

- Этой беременностью я наслаждалась в полной мере, потому что уже поняла, что такое быть мамой и что мой организм со всем справится. Сейчас, оглядываясь назад, я говорю себе «спасибо» за то, что прошла этот путь, - вытирает слезы мама двоих мальчишек.

Андрюша родился 13 августа 2021 года. Фото: из архива героини публикации

«ВАЖНО ГОТОВИТЬСЯ ОСНОВАТЕЛЬНО»

Сейчас Алене 45 лет. Она регулярно занимается спортом и следит за питанием.

- Для меня самое главное, что мои дети родились и растут здоровыми. Мой организм оказался крепким и выдержал девять процедур ЭКО. Врачи говорят, что он отлично восстанавливается, но количество принятых гормонов, возможно, когда-то даст о себе знать. В 2017-м после семи процедур мне пришлось удалять маточные трубы, так как там было воспаление. Сейчас ноют суставы в коленях. Поэтому моя задача – всеми силами сохранять свою молодость и здоровье, чтобы как можно дольше быть красивой и активной мамой для своих мальчишек, - говорит Алена.

За девять процедур ЭКО Алена потратила около полутора миллионов.

- Первые процедуры мы делали за 60-70 тысяч рублей. Последняя обошлась в 230. Плюс платные анализы и препараты для восстановления после ЭКО, - перечисляет Алена.

Мать двоих детей считает, что самое главное – верить в своего ребенка, он к вам обязательно придет, найти своего врача и беспрекословно доверять ему.

«Окружите себя теми людьми, которые будут вас мотивировать и найдите того врача, который пройдет с вами ваш путь», - советует Алена. Фото: из архива героини публикации

- В 2010 году один из гинекологов сказал, что даже с помощью ЭКО у меня не получится родить, и предложил суррогатное материнство. Я выбежала из его кабинета и больше не возвращалась. Зато в центре, где я делала следующие ЭКО, я благодарна каждому его сотруднику. Это так ценно, когда даже гардеробщица, подавая пальто, говорит: «У вас все получится!» Поэтому я хочу сказать всем, кто утратил веру: поменяйте свое окружение, найдите тех людей, которые будут вас мотивировать и заряжать уверенностью в себе и найти такого врача, который вместе с тобой пройдет этот путь.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА:

Репродуктолог, Наиля Ямалыева:

- Такое количество процедур ЭКО, как девять, встречается в практике редко, но встречается. Но ЭКО – это в первую очередь метод лечения бесплодия. Реакция организма на процедуры индивидуальна, поэтому они делаются по показаниям врачей. Перед каждой процедурой пациенты сдают необходимые анализы и проходят консультации со специалистами, а после процедуры необходимо проходить программы по восстановлению организма. Показания и противопоказания к ЭКО подробно изложены в приказе №803 Министерства здравоохранения.