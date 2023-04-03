Передавать показания потребителям с новыми счетчиками не придется Фото: Евгения ГУСЕВА

Собственников квартир в Екатеринбурге и Свердловской области, как и по всей России, власти намерены обязать обеспечить доступ в жилье для установки и обслуживания «умных» счетчиков. Установку оборудования силами ресурсоснабжающих компаний включат в коммунальные платежки. Эту инициативу уже детально проработало федеральное министерство строительства.

На сегодняшний день согласно закону коммунальщики имеют право попасть в квартиры после аварии или же при наличии угрозы соседям. В любом другом случае им для этого требуется решение суда.

ПРИДЕТСЯ РАСКОШЕЛИТЬСЯ

Новая мера, как считают в федеральном кабмине, поможет ускорить процесс установки и обслуживания «умных» счетчиков. Предполагается, что в случае отказа владельца квартиры впускать представителей ресурсоснабжающих организаций, собственники получат штраф, который включат в коммунальную платежку.

Исполнительный директор «Открытого ЖКХ» Андрей Щербинин обращает внимание на разницу между установленными сейчас приборами учета и «умными» счетчиками, которые планируют установить вместо них.

- В умные счетчики планируется добавить одну существенную функцию – это автоматическая передача показаний. В электросчетчиках еще обсуждалась возможность дистанционного отключения электроэнергии должникам. Умными счетчики не станут из-за того, что они куда-то что-то передадут, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Андрей Щербинин.

По словам эксперта, цифры в квитанциях после установки новых счетчиков, обязательно подрастут, так как расходы на содержание подобных приборов достаточно высоки.

- Делаем вывод, что слово «умный» - для красоты и для того, чтобы можно было обосновать очередное повышение цен врарез того, что говорил президент о заморозке тарифов. Про эффективность нам никто ничего не говорит. Это просто способ получить дополнительные доходы, - заключает Андрей Щербинин. – Все это выльется в копеечку, и на долгие годы, если не навсегда.

Но сами приборы обойдутся владельцам квартир в копеечку Фото: Олег УКЛАДОВ

УМНЫЕ НЕМЦЫ БЕЗ «УМНЫХ» ПРИБОРОВ

20 лет назад Андрей Щербинин побывал в командировке в Германии на предприятии, занимающемся поставкой коммунальных ресурсов, которое собирает данные о потреблении и выставляет счета. В России тогда только начинали говорить про возможность учета коммунальных ресурсов в будущем, а в Германии все это внедрялось на практике.

- Немцы посчитали, что никакого экономического обоснования и здравого смысла в моментальной передаче данных с точки зрения загрузки трафика, сведения баланса и экономики процесса в целом нет. Как там учитывали потребление ресурсов: на вводе в дом устанавливался прибор учета, а, зачастую даже два – принадлежащие поставщику, и потребителю. Два раза в годы собираются показания индивидуального потребления, сводился баланс, потом делался перерасчет, либо в плюс, либо в минус. В остальное время выставляли авансовые платежи, уставленные регулирующим органом, - говорит эксперт. – То есть, имея все возможности, прагматичные немцы не стали делать сложную и неудобную в пользовании систему, а сделали проще, эффективнее и дешевле.

ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР

Вместо этого немцы вкладываются в системы регулирования, которые позволяют экономить, и обеспечивать качественное и эффективное потребление.

В Екатеринбурге сейчас на улице днем +15 градусов, а система отопления работает на полную. Чтобы было комфортно, мы вынуждены открывать форточки и балконы.

Для справки: за счет вынужденного регулирования в атмосферу улетает 25 – 30% годового объема тепловой энергии.

- Очень не хочется думать, что кому-то выгодно таким образом ободрать побольше потребителя. Но вместе того, чтобы заниматься регулированием потребления, лоббируют тему об умных приборах, - заключает Щербинин.