Замначальника следственного отдела полиции Екатеринбурга по ОГ и бандитизму: «Преступность помолодела»

Виталий Немешаев: Сохраняются такие извечные преступления как кражи, грабежи, разбои, но злоумышленники всегда идут в ногу со временем. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

В этом году исполняется 60 лет со дня создания следственных подразделений в системе Министерства внутренних дел. Днем образования органов предварительного следствия принято считать 6 апреля. В этот день в 1963 году производство предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка СССР, а далее - в МВД СССР. С распадом Советского Союза в декабре 1991-ого МВД России стало действовать как центральный орган в данной отрасли управления государства.

В преддверии праздника о своей работе рассказал заместитель начальника отдела по расследованию бандитизма и преступной деятельности, совершенной организованными группами Следственного управления УМВД по Екатеринбургу старший лейтенант юстиции Виталий Немешаев.

- Виталий Иванович, как изменилась преступность за минувшие 60 лет и как сейчас работают следственные органы?

- За прошедшие годы эволюционировали как виды противоправной деятельности, так и методы раскрытия и расследования преступлений. Сохраняются такие извечные преступления как кражи, грабежи, разбои, но злоумышленники всегда идут в ногу со временем. Сотрудникам МВД приходится постоянно «догонять» правонарушителей и в техническом плане, и в тактике.

- Современные технологии помогают раскрывать преступления?

- Конечно. Сейчас на вооружении правоохранителей есть такие средства и техника, которые существенно упрощают и ускоряют работу следователя. Это касается, к примеру, генетических экспертиз, позволяющих идентифицировать лицо, оставившее минимальные биологические следы на месте преступления. Дактилоскопические учеты, используемые в криминалистике уже более ста лет, сейчас переведены в цифровой формат и автоматизированы. Распознавание и сравнение отпечатков пальцев осуществляет компьютер. Трудно также переоценить возможности распространённых сейчас систем видеонаблюдения и распознавания лиц.

- Можете описать портрет современного криминального элемента?

- Сегодня преступность помолодела. Это связано с развитием цифровых технологий, а также изменением самой структуры криминала. В последние годы среди преступлений все больше преобладает мошенничество, особенно в сфере IT-технологий. Стало меньше совершаться так называемых очевидных преступлений – разбойных нападений и грабежей, они ушли на второй план.

Виталий Немешаев: Трудно также переоценить возможности распространённых сейчас систем видеонаблюдения и распознавания лиц. Фото: пресс-служба УМВД по Екатеринбургу

- Как заставить преступника сознаться в совершении преступления?

- Здесь начинается то, что я бы назвал борьбой умов! Следователь должен грамотно и умело использовать информацию, полученную следственно-оперативным путем, а также психологически верно выстроить беседу с подозреваемым. Правильно и вовремя заданные вопросы помогают выиграть интеллектуальное единоборство с фигурантом.

- Отличается ли Ваша работа от того, что мы видим в криминальных сериалах?

- Сценарии к подобным фильмам пишут люди, которые ранее сами служили в правоохранительных органах. Им известна подлинная картина. Однако в каждом сериале есть доля вымысла, ведь кино должно быть динамичным и интересным. В ходе же следствия зачастую необходима длительная и кропотливая работа. Сбор доказательств может занимать месяцы, а в кино расследование порой проходит за один день.

- Кто приходит работать в следствие и почему?

- Многие вновь поступающие на службу сотрудники говорят, что еще в подростковом возрасте интересовались профессией. Причем информацию они получали из тех же сериалов и телепередач. Конечно же, с приходом в систему они осознавали все трудности этой работы, но те, кто действительно рожден для нее, не отступили и продолжили свою карьеру. Другой случай, когда у молодого человека или девушки есть родственники, работающие в следствии. Тогда сотрудник приходит в МВД, зная гораздо больше о службе и опираясь на опыт старших поколений. В следственных органах существуют настоящие династии.

- Расскажите о самом интересном уголовном деле, которое довелось расследовать

- Наиболее интересная часть состоит не в доказывании, а в раскрытии преступления. Была, например, серия разбойных нападений, совершенных организованной преступной группой. Данная группа совершала нападения на салоны сотовой связи, используя в качестве оружия бейсбольные биты. При этом орудия преступления, налетчики бросали вблизи мест происшествий. Данные биты были изъяты и исследованы. С помощью имеющихся на них штрих-кодов нам удалось установить где именно они приобретались и уже через магазин выйти на участников группы. В итоге все преступники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.

- Где можно научиться профессии следователя?

- По большому счету этому ни где не учат. Конечно же существуют профильные высшие учебные заведения, которые дают необходимую базу знаний, но настоящие навыки и умения приходят только с опытом.

- Что бы вы хотели пожелать своим коллегам в связи с празднованием юбилея вашей службы?

- Хотелось бы пожелать продуктивной организации работы, которая бы позволила соблюдать сроки и качественно расследовать уголовные дела. Пусть вам сопутствует удача, чей фактор также является немаловажным в нашей деятельности. И, конечно же, понимания и поддержки со стороны родных и близких, чье терпение и забота помогают каждому сотруднику нести его нелегкую службу!