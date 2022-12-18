Из Екатеринбурга в зону СВО отправился отряд казаков-добровольцев

Перед отправкой добровольцев благословили войсковой священник Максим Миняйло и духовник Пятого отдела «Исетская линия» иерей Владимир Первушин Фото: Екатеринбургская епархия

Как сообщили в Екатеринбургской епархии, в зону специальной военной операции из Екатеринбурга отправился десятый отряд казаков-добровольцев. Они пополнят казачий отряд «Ермак».

- К казакам Оренбургского казачьего войска из Свердловской, Челябинской, Курганской областей присоединились братья-сибиряки, - уточняют в Екатеринбургской епархии. - Проводить добровольцев прибыл войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов.

Фото: Екатеринбургская епархия

Перед отправкой добровольцев благословили войсковой священник Максим Миняйло и духовник Пятого отдела «Исетская линия» иерей Владимир Первушин. Они прочитали молитвы.

– Нет большего предназначения для человека, чем встать на защиту своего народа и своей Родины, - сказал отец Максим. - И нисколько не сомневайтесь, что туда, куда вы идете сегодня, это наша русская земля, там живут наши русские люди. Русские – это все двести национальностей, которые у нас есть в нашей стране.