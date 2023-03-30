Сейчас килограмм свежих огурцов стоит в среднем почти 184 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этот четверг, 30 марта, Свердловскстат опубликовал свежие данные о том, как изменились цены на продукты в Свердловской области. И в целом, если смотреть, каких-то сильных взлетов или падений по ценам не произошло… если, конечно, не говорить про овощи.

Так, любителям огуречных салатиков и огуречных масок на лицо придется потратить на огурцы больше, чем обычно. За минувшую неделю они подросли в цене на 7,83%. Сейчас килограмм свежих огурцов стоит в среднем почти 184 рубля.

Помидоры, кстати, которые покупаются обычно вместе с огурцами, тоже подорожали, но незначительно – на 0.21%. Сейчас килограмм стоит 241 рубль.

Как изменились цены на продукты в Свердловской области к 27 марта 2023 года Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

По части подорожания на втором месте за минувшую неделю оказалась свекла столовая. Так что кастрюлька борща теперь тоже выйдет дороже обычного. Подорожание произошло на 5,05%. Если говорить в рублях, то в среднем килограмм стоит около 40 рублей.

Яблоки на третьем месте. Они стали дороже на 4,99%. Стоит килограмм таких фруктов сейчас примерно 114 рублей. Подорожал и лук репчатый, килограмм которого сейчас стоит 62 рубля. Цена стала выше на 3,48%. Картошка подорожала на 2,36%. Стоит она 31 рубль сейчас.

Если говорить не про овощи, то существенного подорожания больше нигде не случилось. Наоборот, некоторые продукты упали в цене, пусть и ненамного. Самое большое удешевление за прошедшую неделю случилось у сметаны – она подешевела на 3%. Также подешевели гречневая крупа и вермишель. У них цена снизилась примерно на 2%.