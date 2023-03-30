Где и когда можно посмотреть праздничный салют в честь 9 Мая в Екатеринбурге в 2023 году

Самый крупный и зрелищный фейерверк проходят в акватории городского пруда в центре Екатеринбурга. Фото: Алексей БУЛАТОВ

День Победы – один из любимых праздников россиян. В Екатеринбурге каждый год 9 Мая проходят парад Победы, в том числе авиапарад, выступления детских коллективов, акции памяти героев войны, праздничный концерт с приглашенными звездами российской эстрады. Завершается день праздничным салютом и залпами артиллерийского оружия.

Салют в Екатеринбурге на День Победы в 2023 году: начало, площадки

Салют на День Победы-2023 в Екатеринбурге: когда начнется

Ежегодно праздничный салют начинается в 22:00. Первыми выступают представители ЦВО, они производят залп артиллерийских орудий.

Затем начнется фейерверк от мэрии Екатеринбурга.

Салют на День Победы-2023 в Екатеринбурге: на каких площадках посмотреть

Учитывая внушительные размеры города, фейерверки проходят сразу в нескольких районах Екатеринбурга. Таким образом, посмотреть салют могут как можно больше горожан.

Посмотреть салют можно:

в акватории Городского пруда в Историческом сквере Екатеринбурга

в парке «Уралмаш»

в Преображенском парке

Точная информация о числе залпов, продолжительности фейерверка и старте праздничного старта будет опубликована ближе к Дню Победы. Информация на сайте обновляется.