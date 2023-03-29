Малик Гайсин выступил с речью в суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде 29 марта стартовал громкий судебный процесс над известным бизнесменом Маликом Гайсиным, который сделал состояние в «лихие 90-е».

Предпринимателя обвиняют в присвоении или растрате денег завода «Исеть» по части 4 статьи 160 УК РФ. Следствие полагает, что Гайсин похитил вверенные ему 333 миллиона рублей, который он передал в виде займов на счета подконтрольных ему компаний, причинив ущерб государственной корпорации «Ростех».

Адвокат бизнесмена Анастасия Пахтусова Фото: Алексей БУЛАТОВ

По словам адвоката Анастасии Пахтусовой, Гайсина обвиняют в выдаче займов ряду организаций в качестве генерального директора завода «Исеть». Речь идет о той самой сумме 333 миллиона рублей.

- Гайсин неоднократно вызывался по делу в качестве свидетеля. У его родственников проходили обыски. Все меры следственных органов сделаны с целью отстранить Гайсина от управления заводом. С последующим захватом его иными лицами. Более того - тысяча предприятий не сможет выполнить государственный оборонный заказ в срок, - заявила Пахтусова.

Малика Гайсина обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата в особо крупном размере», а также по статье 201 УК «Злоупотребление полномочиями» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Малика Гайсина обвиняют по части 4 статьи 160 УК «Растрата в особо крупном размере», а также по статье 201 УК «Злоупотребление полномочиями».

Известно, что уголовное дело по 201 УК было возбуждено еще 29 апреля 2021 года. 26 июня 2022 года производство по нему было прекращено, однако через месяц суд отменил это решение.

14 марта 2023 года Гайсин был задержан. А уже на следующий день ему предъявили обвинение, суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Теперь он обжалует свой арест.

Адвокаты попросили отменить меру пресечения, так как посчитали ее незаконной.

- С 2011 по 2023 год у меня там зарплата была 1 рубль в месяц. У меня был контрольный пакет предприятия 55%. Пока он еще существует. Да, они там первый суд выиграли, но там судов много будет. Посмотрим еще, куда кривая выведет. Сам у себя воровать, ну, я бы с зарплатой мог быть по 10 миллионов в месяц. Никто бы этого мне не смог запретить. Не я один эти договора подписывал. Это были займы, которые вернулись им с процентами. Где состав? Где событие? (преступления. – Прим. ред.). Просто фальсификация уголовного дела, произвол, беззаконие. Это, конечно, моя вина, в плане того, что моя гордыня, наверное, - заявил на суде предприниматель.

В зале суда Малик Гайсин заявил, что обязуется внести 5 миллионов рублей залога на счет СК в случае изменения меры пресечения.

По итогам заседания Малика Гайсина оставили под домашним арестом до 13 мая 2023 года.

14 марта 2023 года Гайсин был задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В настоящее время предварительное следствие не окончено. В марте были проведены обыски в офисах Гайсина. Документы о погашении займов до сих пор не предоставлены следствию. С учетом новых обстоятельств, что возбуждено уголовное дело по статье 160 УК, полагаю, что меру пресечения в виде домашнего ареста необходимо оставить без изменения, - заявил следователь.

Малик Гайсин получил широкую известность в Екатеринбурге и Свердловской области в середине «лихих 90-х». Крупный бизнесмен приобрел больше пяти тысяч акций завода «Исеть», что составило 6,4% от общего пакета. Предприятие занимается разработкой и производством оптики для авиационной и космической техники, а также средств радиоэлектронной борьбы и государственного опознавания.

Акции Гайсин оформил на АО «Средне-Уральское», генеральным директором которого он числился с 1992 года. Позже бизнесмен вошел в состав совета директоров «Исети» и вскоре стал председателем и генеральным директором этого завода.

В 1995 году Малик Гайсин стал депутатом Госдумы, где вошел в Комитет по бюджету, налогам, банкам и финансам. Он уволился с коммерческих должностей из-за запрета, но продолжил принимать участие в работе предприятия, где во второй половине 90-х годов он довел свою долю до 29% акций.

Малик Гайсин получил широкую известность в Екатеринбурге и Свердловской области в середине «лихих 90-х» Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным надзорных органов, Гайсин получил в итоге 55,3% акций завода, которые были распределены между несколькими фирмами, а сам бизнесмен оставался номинальным владельцем предприятия. Среди совладельцев остальной части пакета акций (это 23%) оказалось АО «РТ – Проектные технологии», включенное в государственную корпорацию «Ростех».

Позже Гайсин, как полагают надзорные органы, передал акции завода «Исеть» другим фирмам, фактическим владельцем которых был он сам. Суд признал эти действия противоправными.

Прокуратура подала иск к Малику Гайсину, в документе в качестве ответчиков значились фирмы «Актай-М», «Корона-Тэхет» и «Вагран». Они, как полагает надзорное ведомство, совершили коррупционное преступление, так как не воспрепятствовали нарушению со стороны Гайсина.

Ответчики отметили недоказанность этих подозрений, а также на сроки исковой давности. Однако суд отклонил эти аргументы, постановив передать акции завода в доход государства.