«Голубоглазые блондины»: назван типаж популярного донора спермы на Урале

На ЭКО выстроились очереди Фото: Алексей БУЛАТОВ

После объявления частичной мобилизации семейные пары массово начали замораживать сперму и яйцеклетки. В Центре семейной медицины в Екатеринбурге говорят, что в какой-то момент образовались даже очереди.

- Очереди были везде, обходили даже долгий процесс сдачи всех анализов. Их заменили экспресс-тестами, когда проверка на наличие ВИЧ, гепатита и других заболеваний, и сама сдача спермы проходит за один день, - рассказывает руководитель группы клинической эмбриологии Ольга Морозова. - Еще вариант: биоматериал будет храниться отдельно, в отдельном карантине, без сдачи анализов.

Желающих сдать сперму много, но донорами становятся не все Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другой вопрос, что после смерти того, кто перестраховался и заморозил свой биоматериал, забеременеть от него будет уже незаконно. Использовать метод ЭКО в таком случае с юридической точки зрения – нельзя. Даже если человек оставил доверенные бумаги, то они после смерти потеряют силу.

- «Посмертная» репродукция сейчас находится в серой зоне. Тем не менее, через суд женщина может добиться того, что клинику обяжут провести искусственное оплодотворение, - уточняет Ольга.

Власти сейчас озадачены тем, чтобы мобилизованным пошли навстречу. Возможно, эти льготы будут в виде ускоренного судебного процесса.

ЖЕЛАЮЩИХ МНОГО, А ДОНОРОВ МАЛО

Желающих сдать сперму много, но донорами становятся не все. Большая часть мужчин не проходит отбор. Отметают даже тех, у кого нашли предрасположенность к простуде.

- Примерно, из ста кандидатов набирается пять человек-доноров. Мы их обследуем за свой счет: уролог, терапевт, генетик, сдают на хромосомный набор. При каждой сдаче спермы мужчины сдают кровь на ВИЧ и гепатит, - рассказывает первый клинический эмбриолог УрФО Сергей Балезин.

Стать донорами чаще всего хотят либо из желания заработать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стать донорами чаще всего хотят либо из желания заработать, либо из альтруистических соображений. Мужчины за такое донорство получают не более пяти тысяч рублей за сдачу. Женщинам же заплатят около 60-ти тысяч рублей. Для них процедура намного сложнее и делается под наркозом. Риски тоже могут быть вплоть до госпитализации. Поэтому и платят больше.

Женщин, рассказывает Сергей Балезин, от такой авантюры стараются отговаривать. Но желающие все-таки есть. Чаще всего, по его наблюдениям, стать донором яйцеклетки хотят женщины из Курганской области, тут играет роль экономическая ситуация.

ГОЛУБОГЛАЗЫЕ БЛОНДИНЫ В ТОПЕ

Еще одна сложная задача в Центре семейной медицины – следить за тем, чтобы дети от одного донора ни в коем случае не встретились. Это особенно важный критерий: на миллион человек, в одном населенном пункте может быть не более 20-ти детей от одного донора.

- Если мы будем использовать одного человека бесконтрольно, то есть вероятность, что дети потом встретятся, создадут семью, и получится ребенок, - рассказывает Ольга Морозова.

У больных ВИЧ или людей с онкологическим диагнозом могут родиться здоровые дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщины, решившие родить ребенка с помощью ЭКО, могут выбрать донора через анонимную анкету. В ней указаны все характеристики человека, начиная от внешних, заканчивая психологическим портретом и фото в детстве. В центре говорят, что пациентки выбрали самый популярный типаж: высокие, голубоглазые блондины или брюнеты.

Помимо строгой системы отбора вплоть до собеседования на проверку интеллектуальных способностей, будет и максимально строгое хранение получившегося материала. Сначала всю сперму помещают в специальный карантин, где она замораживается на целый год.

В специальной лаборатории прошедший весь отбор биоматериал тестируют дальше. В ней отбираются самые лучшие и здоровые сперматозоиды.

В этой же лаборатории добиваются того, чтобы у больных ВИЧ или людей с онкологическим диагнозом рождались абсолютно здоровые дети. Затем происходит и само ЭКО. Это безопасно, но делается под наблюдением сразу нескольких врачей и медсестер, а еще под анестезией.