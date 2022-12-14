«Пятая неделя запоя, помогите»: подборка нелепых обращений в скорую помощь Екатеринбурга

Бригадам скорой помощи приходится выезжать на самые разные вызовы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники скорой помощи Екатеринбурга и Нижнего Тагила рассказали «КП-Екатеринбург» о поводах к вызовам скорой помощи, когда они больше напоминают издевательство над этой службой. И, конечно, такие вызовы к работе СМП никакого отношения не имеют:

- «Пятая неделя запоя, помогите!» (вызывает весёлый мужчина слегка за 60 лет).

- «Нет градусника! Нужно измерить температуру» (вызывает 18-летний парень)

- У женщины давно не было секса, и она хочет об этом поговорить в 3 часа ночи (вызывала женщина лет 40, при этом настаивала на приезде мужской бригады).

- У девочки первый день месячных (вызывает мама, маме под 40, благополучная семья).

Когда нужно вызывать «неотложку» для ребенка Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Вызов к 20 с чем-то летней девушке – через полчаса после секса она решила, что беременна и решила поделиться этой радостью с нами.

- «Закончились полоски к глюкометру (к прибору для измерения уровня глюкозы в крови…» (вызов к 70-летней пенсионерке, при этом на трубке у неё висит её дочь из другого года, вызов ночной).

- В 4 утра после многократных измерений давления у людей сломался тонометр (вызывает семья, неясно кому они это давление меряли, видимо всем сразу).

- «Нет денег на такси, чтобы доехать до больницы» (вызывала не вполне социальная пара – муж и жена, его беспокоила боль в колене).

- «Сделайте что-нибудь, чтобы муж не пил» (женщина примерно лет 35-ти, и такие вызовы – не редкость).

- «Очень громко кричат соседи!» (20-летняя девушка).

- «Прочитайте аннотацию к препарату, я не понимаю» (52-летний мужчина).

- «Ребёнок не может уснуть» (вызывает семейная пара, обоим под 40, оба бодрые, вызов естественно поступает поздно вечером).

- «Кошка поцарапала руку» (вызов в утра к девочке-подростку, вызывает папа).

- «Отравился кошачьим кормом» (вызов к весёленькому мужичку, который закусывал кормом своё пиво. Он жив-здоров, кот тоже).

- «Помогите расцедить грудь» (к кормящей маме, вызов ночью, ранее помогал муж, а тут он отказался).

- «Ломота всего тела» (вызывает 50-летний мужчина, ночью, никаких заболеваний при осмотре не выявлено, как оказалось – не хочет утром идти на работу, рассчитывал получить справку).

- «Темнеет в глазах» (на самом деле человеку нужно было поменять лампочку в комнате).

- «Заберите меня в какую-нибудь больницу» (без комментариев, жалоб человек ни на что не предъявлял, просто хочет обследоваться).

- «Дайте мне слабительного!» (вызов по классике жанра ночной, человек говорит, что запор у него уже пятый день).

Когда нужно вызывать «неотложку» для взрослого Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

А ЕСЛИ СЕРЬЕЗНО…

- А если серьёзно, то очень большой вал непрофильных вызовов на скорую помощь поступает из-за своеобразной организации работы поликлиник. Поликлиники поступают в корне неверно, они перегружают нас этими вызовами – например, когда дети первый день заболели и родители позвонили в поликлинику, чтобы вызвать неотложку из поликлиники или участкового педиатра, а оттуда их направили к нам - рассказала «КП-Екатеринбург» фельдшер педиатрической бригады скорой помощи Екатеринбурга. – В итоге ты приезжаешь, заходишь на адрес и понимаешь, что родители ждали врача из поликлиники, а им пришлось вызывать нас. Родители даже сами делились с нами тем, что поликлиники просто-напросто отказывают в вызове врача на дом, а ребёнок маленький, ему нет ещё и 3-х лет, и реально болеет. Но скорая-то помощь ему не нужна! Люди бывают даже в шоке от того, что поликлиника им сказала вызывать скорую. Те, кто сталкиваются с этим первый раз, сильно удивляются – зачем поликлиника так делает? Это основная проблема, с которой, на наш взгляд, просто невозможно бороться. Мы ездим по этим вызовам целыми днями, и там везде одно и то же – 5 минут на осмотр, а потом сидишь и пишешь карту вызова.

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