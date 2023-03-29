Яндекс Такси снял сериал, в котором объяснил, как формируются цены на поездки в Екатеринбурге

На YouTube вышел первый выпуск мини-сериала «Антология технологий». Его сняла команда Яндекс Такси. Первая серия посвящена ценообразованию. Создатели сервиса объясняют, как им удается соблюдать баланс в вопросе стоимости, чтобы привлекать водителей на линию и не снижать их доход, но при этом сохранять доступные цены за поездки для пассажиров.

«Антология технологий» будет интересна не только пользователям и таксистам, но и профессиональному сообществу разработчиков и всем интересующимся IT. В выпусках освещают темы машинного обучения, использования нейросетей в алгоритмах Яндекс Такси.

Создатели мини-сериала говорят, что одной из целей работы было показать многогранность самой индустрии. Например, рядовой пассажир не всегда задумывается о заботах водителя. В свою очередь, водители могут недооценивать масштаб влияния пассажиров на работу сервиса.

Для того, чтобы показать, из чего складывается цена поездки в Такси в том числе в Екатеринбурге, в фирме продемонстрировали и подробно разобрали многосоставную формулу. Команда проекта объясняет, как формируется повышенный спрос, почему цена поездки между двумя точками в разные дни может отличаться и как машины назначаются на заказ.

Вторую серию посвятили безопасности. Заботу о пассажирах и водителях, на самом деле, проявляют на всех этапах: еще до личной встречи человека за рулем и того, кого он перевозит.

Проводниками по «Антология технологий» для зрителей станут Ирина Горбачева и Варвара Шмыкова. Актрисы стали закадровыми голосами сериала.