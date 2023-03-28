Житель Первоуральска изобрел кормушку с искусственным интеллектом для изучения редких птиц

За птицами семья Чебыкиных наблюдает с лета 2022 года. Фото: Алексей Чебыкин во "Вконтакте"

Житель Первоуральска вместе с родными разработал мини-орнитологическую станцию. Проще говоря, камеру напротив кормушки для птиц он догадался оснастить искусственным интеллектом.

Онлайн-кормушка может сама покормить пернатых и подскажет, что за птичка решила перекусить: обычный воробей или редкие для городских жителей птицы. Начиналось все в качестве детского проекта, чтобы пробудить в школьниках интерес к природе.

- С помощью этой идеи удалось вызвать у детей интерес к природе и птицам. Изначально я это все придумал, чтобы наладить общение со своими родными детьми, которых настроили против меня. Нужно было искать способ, как вернуть их доверие. Я создал детский проект для того, чтобы и мои дети тоже к нему потянулись, - поделился с «КП-Екатеринбург» автор «умной кормушки» Алексей Чебыкин.

Восторг умная кормушка вызвала у его племянников. У умной кормушки есть сайт, на котором люди круглосуточно в режиме онлайн могут наблюдать, какая птица сейчас клюет корм. Помимо сайта есть и Telegram-бот, который упрощает наблюдение и делает его интереснее.

- Камера у кормушки реагирует на движение. Когда датчики его фиксируют, запись начинается автоматически. Потом мы придумали алгоритм, который назвали «видеоохотой». Подписчик в Telegram сообщает, что хочет посмотреть на птицу. Когда датчик фиксирует прилет к кормушке, то в этот момент тем, кто запросил просмотр, высылаем видео с подписью, что за птичка. Получается, что постоянно ждать прилета птиц не нужно, система сама скажет и сама покажет, - рассказывает Алексей Чебыкин.

То, как устроен Telegram-бот. Фото: скриншот Telegram-бота

Синица, которую распознал алгоритм. Фото: Telegram-бот кормушки

Алексей решил, что было бы неплохо проанализировать запись видеоохоты через нейронную сеть. Проблема в том, что датчик мог среагировать и на ветер и на дождь. Нейронная сеть позволила сразу же определять, что в камеру попала действительно птица, а не лист с дерева.

- Когда поняли, что все работает хорошо, сами обучили систему искусственного интеллекта определять виды птиц, на основе полученных данных с видеокамеры. Таким образом определяется вид птицы в видеоохоте, - рассказывает изобретатель из Первоуральска.

Проще говоря, система сначала фиксирует, что в кадре появилось движение, затем определяет, что это птица, а потом определяет ее вид. Всего за все время наблюдений с августа прошлого года Чебыкиным удалось заметить 13 разных видов птиц.

- Дикий восторг у детей вызвали дубоносы, таких птиц они в принципе никогда не видели, для нас они были незнакомы. Седой дятел тоже нас удивил, вообще, когда прилетает новый вид птиц, это всегда вызывает эмоции у детей и взрослых участников проекта, - рассказывает Алексей.

Еще умная кормушка может самостоятельно покормить птиц, если этого захочет любой желающий. Для этого в Telegram-канале нужно лишь нажать кнопку.

- С детьми мы делали специальный расчет, сколько нужно корма высыпать за раз. Разработали алгоритм, при котором все подписчики могут спокойно покормить птиц. Если в течение некоторого времени никто не нажал кнопку, то, чтобы кормушка не оставалась пустой, подключается автоматическая система, которая самостоятельно добавит корм, - объясняет автор задумки.

Кормушка, видеокамера и дозатор корма с управлением. Фото: официальный сайт проекта Алексея Чебыкина

Теперь его проектом заинтересовались профессиональные орнитологи. Сотрудничество с Чебыкиными начали специалисты в заповеднике хищных птиц «Холзан». Как говорит Алексей, именно научного подхода знающих людей им и не хватало, чтобы продвинуть изучение местных птиц.